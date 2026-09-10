Fordulat az egyik leghírhedtebb magyar maffialeszámolás ügyében, kiengedtek két gyanúsítottat + videó
Kiengedték a letartóztatásból az egyik legismertebb maffiagyilkosság két gyanúsítottját – tudta meg a Magyar Nemzet. Egyikük az a T. Tibor, aki meghatározó szereplője volt a veszprémi alvilágnak. A gyanú szerint a férfi és társai részt vettek egy, az éjszakai életben ugyancsak jól ismert vállalkozó, Molnár Péter felrobbantásában.
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