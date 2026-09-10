Sokkoló jelentés: az európai fiatalok harmada funkcionálisan analfabéta

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Unió adatok szerint a fiatal európai generáció közel egyharmada – mintegy 33 százaléka – funkcionálisan analfabétának tekinthető. Ez azt jelenti, hogy bár az érintettek képesek mechanikusan elolvasni a szavakat és ismerik a betűket, a mindennapi élethez, a munkavállaláshoz vagy a hivatali ügyintézéshez szükséges összetettebb szövegeket, elemzéseket és hivatalos dokumentumokat már nem tudják értelmezni, feldolgozni és a gyakorlatban alkalmazni.

Odrobina Kristóf
2026. 09. 10. 5:20
Fotó: GUIZIOU FRANCK / HEMIS.FR Forrás: hemis.fr
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Végveszélyben Európa?

A tanulmány arra figyelmeztet, hogy az Európai Unió nem engedheti meg magának a halogatást. Miközben az ázsiai oktatási rendszerek – különösen Szingapúrban, Japánban és Dél-Koreában – egyre nagyobb hangsúlyt fektetnek a komplex problémamegoldásra és a mélyreható szöveges elemzésre, Európa éppen a legfontosabb erőforrását, a magasan képzett humántőkét veszíti el.

Ha a tagállamok nem alakítják át gyökeresen az iskolarendszereket, nem hozzák vissza a klasszikus olvasásfejlesztést a tantervekbe, és nem korlátozzák a digitális eszközök jelenlétét az oktatási intézményekben, a kontinens gazdasága belátható időn belül képtelen lesz kitermelni azokat a mérnököket, kutatókat, jogászokat és vezetőket, akik biztosíthatnák Európa helyét a globális élvonalban. 

EurópaoktatásEurópai Unió

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