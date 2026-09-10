Sokkoló jelentés: az európai fiatalok harmada funkcionálisan analfabéta

Végveszélyben Európa?

A tanulmány arra figyelmeztet, hogy az Európai Unió nem engedheti meg magának a halogatást. Miközben az ázsiai oktatási rendszerek – különösen Szingapúrban, Japánban és Dél-Koreában – egyre nagyobb hangsúlyt fektetnek a komplex problémamegoldásra és a mélyreható szöveges elemzésre, Európa éppen a legfontosabb erőforrását, a magasan képzett humántőkét veszíti el.

Ha a tagállamok nem alakítják át gyökeresen az iskolarendszereket, nem hozzák vissza a klasszikus olvasásfejlesztést a tantervekbe, és nem korlátozzák a digitális eszközök jelenlétét az oktatási intézményekben, a kontinens gazdasága belátható időn belül képtelen lesz kitermelni azokat a mérnököket, kutatókat, jogászokat és vezetőket, akik biztosíthatnák Európa helyét a globális élvonalban.