Magyar Péter megint kiborult a kritikán: kiakadt, hogy a Telex is szemlézte a róla szóló cikket
Egy 2020-ban készült, végül soha meg nem jelent Mandiner-interjú történetét elevenítette fel a Reakció: a Diákhitel Központ akkori vezérigazgatója, Magyar Péter ugyanis nemcsak a válaszokat küldte vissza, hanem a kérdéseket is átírta volna, mert szerinte azok túl negatívak voltak. A történetet a Telex is szemlézte, amiért Magyar Péter a lap Facebook-oldalán gúnyos kommentekben támadta a szerkesztőséget.
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