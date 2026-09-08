Borítókép: Toroczkai László, a Mi Hazánk elnöke (Fotó: Polyák Attila)
Kitiltották Toroczkai Lászlót a parlamenti ülésről, miután féregnek nevezte Magyar Pétert
Elfogadhatatlan hangnem miatt kizárta az Országgyűlés e heti üléséről Toroczkai Lászlót Forsthoffer Ágnes házelnök. A Mi Hazánk frakcióvezetője előzőleg „gyáva, undorító féregnek” nevezte Magyar Pétert a parlamentben, miután a miniszterelnök korrupciógyanús ügyekkel és családi cégek érdekében végzett lobbizással vádolta meg Toroczkai Lászlót.
További Belföld híreink
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!