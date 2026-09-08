Több ellenzéki politikus mentelmi jogáról is szavaz ma az Országgyűlés, Magyar Péteré még nincs napirenden

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Magyar Nemzet

Az őszi parlamenti szezon második napján is felszólal napirend előtt Magyar Péter miniszterelnök. Emellett a képviselők szavaznak arról, hogy a vármegyéket visszanevezzék megyékre, de terítéken lesz a tiszás közmédiatestület tagjainak megválasztása és két politikus mentelmi joga is.

Máté Patrik
2026. 09. 08. 5:32
Fotó: Hatlaczki Balázs
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Független testület kormánypárti kontrollal

A parlament várhatóan dönt a kormánypárt ötletére létrehozott Független Közmédia Testület elnökéről és tagjairól. A parlamenti többség június 23-án fogadta el azt a médiatörvény-módosítást, amely az MTVA és a Duna Médiaszolgáltató megszüntetésével, illetve új közmédia-struktúra kialakításával számol. A testület tulajdonosi jogokat gyakorol az új Magyar Rádió és Televízió Nonprofit Zrt., valamint az MTI Nonprofit Zrt. felett, vagyis nem pusztán tanácsadó szerv, hanem az új közmédia egyik legfontosabb irányító és felügyeleti szerve

Kilenc tagjából hármat a kormánypárt, hármat az ellenzék, hármat pedig médiaszakmai szervezetek jelölnek.

A konstrukciót amiatt is bírálták, hogy így hat politikai delegált áll szemben három szakmai taggal. A testület egyik legfontosabb feladata, hogy nyílt pályázaton kiválassza a közmédia állandó vezetését. Jelenleg az átalakítás átmeneti szakaszában Horváth P. András tölti be az ideiglenes szakmai vezetői szerepet. 

Az utóbbi hetekben jelentős vita alakult ki a testületbe delegált tagok szakmai háttere és kiválasztása kapcsán. A testület tagjaira vonatkozó valamennyi jelölésnek augusztus 23-án éjfélig kellett volna beérkeznie, amit az ellenzék és a szakmai szervezetek is teljesítettek. A Fidesz Siklósi Beatrixot, a KDNP Martí Zoltánt, míg a Mi Hazánk Moys Zoltánt jelölte a testületbe. Azonban a Tisza a saját maga által kitűzött határidőt képtelen volt tartani és nem állítottak határidőre jelöltet a testületbe.

Ezután a Tisza Párt kezdeményezésére elmaradt a testület médiaszakmai jelöltjeinek meghallgatása az Országgyűlés művelődési bizottságában. Továbbá leszavazta a bizottság tiszás többsége az ellenzéki képviselőcsoportok által javasolt tagokat.

Majd egy héttel az eredeti határidő után Bujdosó Andrea frakcióvezető tudatta, hogy a Tisza Szabó Györgyöt, Hargitai Miklóst és Bálint Viktort jelöli a Független Közmédia Testületbe. Szabó kapcsán megjegyzendő, hogy a Kádár-rendszerben a Demokratikus Ifjúsági Világszövetség (DIVSZ) főtitkára volt. Arra már Mező Gábor történész hívta fel a figyelmet egy korábbi írásában, hogy 

arról a kommunista, szocialista, megengedőbben baloldali szervezetről beszélünk, amelyről ma már viszonylag közismert, hogy egyrészt a szovjetek irányították, de gyakorlatilag a KGB fedőszerve lehetett.

Az első körös meghallgatások után az ellenzék ismét az eredeti jelöltjeit állította a Független Közmédia Testületbe, azonban a múlt héten tartott újabb meghallgatáson másodszor sem támogatta őket az Országgyűlés művelődési bizottságának tiszás többsége. Ezzel párhuzamosan a bizottság Bayer Judit médiajogászt és médiakutatót javasolta a Független Közmédia Testület elnökének. Bayer volt az egyetlen jelölt a tisztségre, személyére Radnai Márk, a bizottság tiszás alelnöke tett javaslatot. Radnai Márk belebegtette, hogy az ellenzéki tagok nélkül, hat fővel is megalakulhat a testület, sőt így is kiírhatják a közmédia vezérigazgatói pályázatát. Ha pedig az ellenzék továbbra sem állít szerintük „alkalmas” jelölteket, mások előtt nyithatják meg a lehetőséget.

Magyar Péter mentelmi ügyében még mindig nincs döntés

A parlament keddi ülésének napirendjén szerepel Szentkirályi Alexandra és Latorcai Csaba ellenzéki képviselők két-két mentelmi ügye is. Az országgyűlési gyakorlat szerint közvádas eljárásokban igen, míg magánvádas eljárásokban nem adják ki az érintett képviselők mentelmi jogát. Mindkét politikus esetében magánvádas ügyekben érkezett indítvány a parlamenthez, így várhatóan nem függesztik fel sem Szentkirályi, sem pedig Latorcai mentelmi jogát.

Azonban figyelemre méltó, hogy az új Országgyűlés május 9-i alakuló ülése óta eltelt közel négy hónapban már többször is kikérte az ügyészség egy ellenzéki politikus mentelmi jogát, jellemzően magánvádas eljárásokban. Ugyanakkor Magyar Péter mentelmi ügyében még mindig nem lépett a nyomozóhatóság.

Mint ismert, 2024 nyarán, pár nappal EP-mandátuma átvétele előtt Magyar Péter annyira botrányosan viselkedett egy klubban, hogy végül a biztonsági szolgálat vezette ki hajnal négy óra körül a belvárosi szórakozóhelyről. Több szemtanú egybehangzó állítása szerint Magyar nagy mennyiségű szeszes ital elfogyasztása után órákon át agresszívan, garázda módon viselkedett. A történtekről a jelenlévők több videófelvételt is készítettek, Magyar egyikük kezéből erőszakkal ki is vette a telefonját, majd, miután a biztonságiak kivezették a klubból, a Dunába dobta a készüléket.

A telefont a búvároknak sikerült felszínre hozni, az abból kinyert adatok bizonyítékként szolgálnak. Magyar Péter botránya ügyében garázdaság és rongálás miatt, több feljelentést követően már aznap megindult a rendőrségi nyomozás. Az ügy, mivel Magyarnak mentelmi joga van, átkerült a Központi Nyomozó Főügyészségre (KNYF). A legfőbb ügyész végül lopás miatt az EP elnökénél kezdeményezte Magyar Péter mentelmi jogának a felfüggesztését. Az Európai Parlament többsége azonban akkor úgy döntött, nem adja ki Magyar mentelmi jogát.

Azzal, hogy országgyűlési képviselő lett, ismét megnyílt a lehetőség arra, hogy az ügyészség kikérje Magyar Péter mentelmi jogát. De az ügyben még mindig nem történt előrelépés.

Borítókép: Országgyűlés (Fotó: Hatlaczki Balázs)

 

Magyar Pétertiszafüggetlen közmédia testületországgyűlésfidesz

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

Előfizetek a hetilapra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Hegyi Zoltán
idezojelekmakó

Fradi

Hegyi Zoltán avatarja

Azért persze aggódom is. Mert a gyűlölet és irigység vezérelte bosszúhadjárat elérheti a Népligetet is. A Belügyminisztérium feljelentést tesz. Mint a régi szép időkben, mondhatnánk.

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

Előfizetek a hetilapra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu