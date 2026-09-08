Több ellenzéki politikus mentelmi jogáról is szavaz ma az Országgyűlés, Magyar Péteré még nincs napirenden

Független testület kormánypárti kontrollal

A parlament várhatóan dönt a kormánypárt ötletére létrehozott Független Közmédia Testület elnökéről és tagjairól. A parlamenti többség június 23-án fogadta el azt a médiatörvény-módosítást, amely az MTVA és a Duna Médiaszolgáltató megszüntetésével, illetve új közmédia-struktúra kialakításával számol. A testület tulajdonosi jogokat gyakorol az új Magyar Rádió és Televízió Nonprofit Zrt., valamint az MTI Nonprofit Zrt. felett, vagyis nem pusztán tanácsadó szerv, hanem az új közmédia egyik legfontosabb irányító és felügyeleti szerve.

Kilenc tagjából hármat a kormánypárt, hármat az ellenzék, hármat pedig médiaszakmai szervezetek jelölnek.

A konstrukciót amiatt is bírálták, hogy így hat politikai delegált áll szemben három szakmai taggal. A testület egyik legfontosabb feladata, hogy nyílt pályázaton kiválassza a közmédia állandó vezetését. Jelenleg az átalakítás átmeneti szakaszában Horváth P. András tölti be az ideiglenes szakmai vezetői szerepet.

Az utóbbi hetekben jelentős vita alakult ki a testületbe delegált tagok szakmai háttere és kiválasztása kapcsán. A testület tagjaira vonatkozó valamennyi jelölésnek augusztus 23-án éjfélig kellett volna beérkeznie, amit az ellenzék és a szakmai szervezetek is teljesítettek. A Fidesz Siklósi Beatrixot, a KDNP Martí Zoltánt, míg a Mi Hazánk Moys Zoltánt jelölte a testületbe. Azonban a Tisza a saját maga által kitűzött határidőt képtelen volt tartani és nem állítottak határidőre jelöltet a testületbe.

Ezután a Tisza Párt kezdeményezésére elmaradt a testület médiaszakmai jelöltjeinek meghallgatása az Országgyűlés művelődési bizottságában. Továbbá leszavazta a bizottság tiszás többsége az ellenzéki képviselőcsoportok által javasolt tagokat.

Majd egy héttel az eredeti határidő után Bujdosó Andrea frakcióvezető tudatta, hogy a Tisza Szabó Györgyöt, Hargitai Miklóst és Bálint Viktort jelöli a Független Közmédia Testületbe. Szabó kapcsán megjegyzendő, hogy a Kádár-rendszerben a Demokratikus Ifjúsági Világszövetség (DIVSZ) főtitkára volt. Arra már Mező Gábor történész hívta fel a figyelmet egy korábbi írásában, hogy

arról a kommunista, szocialista, megengedőbben baloldali szervezetről beszélünk, amelyről ma már viszonylag közismert, hogy egyrészt a szovjetek irányították, de gyakorlatilag a KGB fedőszerve lehetett.

Az első körös meghallgatások után az ellenzék ismét az eredeti jelöltjeit állította a Független Közmédia Testületbe, azonban a múlt héten tartott újabb meghallgatáson másodszor sem támogatta őket az Országgyűlés művelődési bizottságának tiszás többsége. Ezzel párhuzamosan a bizottság Bayer Judit médiajogászt és médiakutatót javasolta a Független Közmédia Testület elnökének. Bayer volt az egyetlen jelölt a tisztségre, személyére Radnai Márk, a bizottság tiszás alelnöke tett javaslatot. Radnai Márk belebegtette, hogy az ellenzéki tagok nélkül, hat fővel is megalakulhat a testület, sőt így is kiírhatják a közmédia vezérigazgatói pályázatát. Ha pedig az ellenzék továbbra sem állít szerintük „alkalmas” jelölteket, mások előtt nyithatják meg a lehetőséget.