Lassul a lakásdrágulás, ősszel az albérletpiacon is fordulhat a kocka

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Látványosan lefékeződött a lakáspiaci drágulás a nyár végén, különösen Budapesten, ahol egy év alatt már csak 6,7 százalékkal emelkedtek az árak. Miközben a vevők fokozatosan kedvezőbb helyzetbe kerülhetnek, az albérletet keresők számára is tartogathat kedvezőbb időszakot az ősz: a korábbi évek tapasztalatai alapján a nyári roham lecsengésével tízezer forinttal is mérséklődhetnek a havi bérleti díjak.

Fischer Patrícia
2026. 09. 10. 5:30
Látszólag nem változtak az árak Forrás: Székelyhidi Balázs
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Balogh László szerint az idei második félévben tapasztalt visszafogottabb piaci tempó 2027-ben is fennmaradhat. Az ingatlan.com szakértője szerint 

a tavalyi mintegy 150 ezer adásvétel után idén 130–140 ezer tranzakció várható, és hasonló forgalom jöhet jövőre is.

A mérséklődő áremelkedés a jövedelmek növekedésével együtt minimálisan javíthatja a lakások megfizethetőségét is. A lakáspiaci fordulat azonban nem feltétlenül csak a vásárlóknak kedvez: a lakhatási költségekkel szembesülők másik nagy csoportja, az albérletet keresők számára is tartogathat kedvezőbb időszakot az ősz.

Az albérletpiacon is az ősz hozhat fordulatot

A lakásvásárlás és a bérlés piaca ugyan nem mozog teljesen együtt, az albérletkeresők számára azonban most szintén enyhülhet a nyári nyomás. A felsőoktatási ponthatárok kihirdetése minden évben jelentős keresleti hullámot indít el: július végétől és augusztusban egyszerre jelenik meg a piacon több ezer egyetemista, ami átmenetileg felhajthatja a bérleti díjakat.

A Zenga korábbi évekre vonatkozó adatai szerint azonban ez a roham nem tart ki egész évben. Budapesten 2024-ben és 2025-ben is az volt a jellemző, hogy a ponthatárhirdetés körüli időszakban a diákok körében népszerű, 40–60 négyzetméteres, jellemzően 1,5–2,5 szobás lakásokat átlagosan 8–10 ezer forinttal drágábban kínálták, mint az ősz második felében.

Ez éves szinten akár 120 ezer forintos különbséget is jelenthet annak, aki nem kényszerül azonnal költözni, és képes néhány hetet várni.

Nem kell lemondani a jó albérletről ősszel sem

A tanévkezdéssel ráadásul nem tűnik el a kínálat. Bár a legnagyobb mozgás júliusban és augusztusban zajlik, ősszel és télen is folyamatosan jelennek meg új kiadó lakások. Aki tehát átmenetileg meg tudja oldani a lakhatását, annak érdemes lehet tovább figyelnie a piacot.

Az árkülönbségek Budapesten ráadásul igen jelentősek. Az V. és VI. kerületben a vizsgált, 1,5–2,5 szobás lakásokért több mint 300 ezer forintot kérnek havonta, míg a IX., XI. és XIII. kerületben 280–290 ezer forint körül alakul az átlag. A XVI., XVIII., XX. és XXI. kerületben ugyanakkor 200–220 ezer forint körüli havi díjért is lehet találni hasonló méretű lakást.

Vidéken Debrecen a legdrágább, 230–240 ezer forintos havi átlaggal. Győrben, Székesfehérváron, Pécsen és Szegeden 190–200 ezer forint körüli összegekkel lehet számolni, míg Békéscsabán, Salgótarjánban és Miskolcon átlagosan 120–130 ezer forint körül alakul a bérleti díj.

A bérlakásprogram is átrendezheti a piacot

Hosszabb távon a kínálat bővülése hozhat újabb változást. A Wekerle Sándor Lakásépítési Program keretében intézményi bérlakások és kollégiumi férőhelyek fejlesztése van előkészítés alatt. A program hatása ugyan várhatóan csak több év múlva válik érzékelhetővé, a tervezett fejlesztések azonban érdemben növelhetik a bérlakások és kollégiumi férőhelyek számát. Ez pedig nemcsak a lakhatási lehetőségeket bővítheti, hanem idővel az albérletpiacon is erősítheti a versenyt. 

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