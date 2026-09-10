Lassul a lakásdrágulás, ősszel az albérletpiacon is fordulhat a kocka

Balogh László szerint az idei második félévben tapasztalt visszafogottabb piaci tempó 2027-ben is fennmaradhat. Az ingatlan.com szakértője szerint

a tavalyi mintegy 150 ezer adásvétel után idén 130–140 ezer tranzakció várható, és hasonló forgalom jöhet jövőre is.

A mérséklődő áremelkedés a jövedelmek növekedésével együtt minimálisan javíthatja a lakások megfizethetőségét is. A lakáspiaci fordulat azonban nem feltétlenül csak a vásárlóknak kedvez: a lakhatási költségekkel szembesülők másik nagy csoportja, az albérletet keresők számára is tartogathat kedvezőbb időszakot az ősz.

Az albérletpiacon is az ősz hozhat fordulatot

A lakásvásárlás és a bérlés piaca ugyan nem mozog teljesen együtt, az albérletkeresők számára azonban most szintén enyhülhet a nyári nyomás. A felsőoktatási ponthatárok kihirdetése minden évben jelentős keresleti hullámot indít el: július végétől és augusztusban egyszerre jelenik meg a piacon több ezer egyetemista, ami átmenetileg felhajthatja a bérleti díjakat.

A Zenga korábbi évekre vonatkozó adatai szerint azonban ez a roham nem tart ki egész évben. Budapesten 2024-ben és 2025-ben is az volt a jellemző, hogy a ponthatárhirdetés körüli időszakban a diákok körében népszerű, 40–60 négyzetméteres, jellemzően 1,5–2,5 szobás lakásokat átlagosan 8–10 ezer forinttal drágábban kínálták, mint az ősz második felében.

Ez éves szinten akár 120 ezer forintos különbséget is jelenthet annak, aki nem kényszerül azonnal költözni, és képes néhány hetet várni.

Nem kell lemondani a jó albérletről ősszel sem

A tanévkezdéssel ráadásul nem tűnik el a kínálat. Bár a legnagyobb mozgás júliusban és augusztusban zajlik, ősszel és télen is folyamatosan jelennek meg új kiadó lakások. Aki tehát átmenetileg meg tudja oldani a lakhatását, annak érdemes lehet tovább figyelnie a piacot.