Hanyatlás, elvesztett normalitás: tízből hét európai negatívan látja az EU-t egy új tanulmány szerint 

Bizalmi válság

A felmérés eredményei jelentős bizalmi válságra utalnak, összegez a szlovákiai lap. Az Európai Bizottság többek között hangsúlyozza az egységet, a szolidaritást vagy a cselekvési képességet, de a válaszadók körében az az uralkodó érzés, hogy hiányoznak a konkrét eredmények. Az egyik fiatal lengyel úgy foglalta össze a helyzetet, hogy az EU „sokat vitatkozik, de semmit sem tesz”. A tanulmány szerzője, Pawel Zerka szerint a probléma nem az, hogy az emberek már nem akarnak egy erősebb Európát, hanem az, hogy már nem hisznek abban, hogy ez lehetséges.

Az egyes országok közötti különbségek mindamellett jelentősek. Olaszországban az emberek több mint 40 százaléka tart a jólét elvesztésétől. Lengyelországban, amely a kontinens egyik leggyorsabban növekvő gazdasága, a válaszadóknak mindössze 23 százaléka aggódik ugyanezekért.

Borítókép: Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke (Fotó: AFP / Alessandro Della Valle)