Kapuscsere hozott teljes fordulatot Münchenben, újonc állta Orbánék útját

BL, alapszakasz, 1. forduló, csütörtök:
- Bayern München (német)–Bodö/Glimt (norvég) 5-0 (0-0)
- Manchester United (angol)–Sabah Baku (azeri) 4-0 (3-0)
- Como (olasz)–RB Leipzig (német) 4-1 (2-0)
- Slavia Praha (cseh)–Lens (francia) 2-3 (0-0)
korábban:
- PSV Eindhoven (holland)–Sahtar Donyeck (ukrán) 1-1 (0-1)
- Fenerbahce (török)–AS Roma (olasz) 1-1 (0-1)
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