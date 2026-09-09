Szoboszlai góllal segítette ki Kerkezt, aki lemaradt a Liverpool mumusáról
A labdarúgó Bajnokok Ligája alapszakaszának 1. fordulójában a Liverpool az Atlético Madridot fogadta. Kerkez Milos hibája után a vendégek szereztek vezetést, de Szoboszlai Dominik még az első félidőben egyenlített. Alexis Mac Allister góljával aztán már az angol csapat került előnybe. Cikkünk frissül.
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