Gálázott a Barcelona, Raphinha és Yamal is megállíthatatlan volt

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A labdarúgó Bajnokok Ligája-alapszakasz 1. fordulójának szerda kora esti mérkőzésein a Barcelona Raphinha és Lamine Yamal vezérletével 5-1-re nyert a vendég Feyenoord ellen, míg a Stuttgart odahaza győzte le 3-1-re az újonc Vikinget.

Wiszt Péter
2026. 09. 09. 20:39
A Barcelona az idényben már negyedszer szerzett öt gólt Fotó: AFP/Lluis Gene
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Bajnokok Ligája, alapszakasz, 1. forduló, szerda:

  • FC Barcelona (spanyol)–Feyenoord (holland) 5-1 (2-0)
  • VfB Stuttgart (német)–Viking Stavanger (norvég) 3-1 (3-1)

később:

  • Paris Saint-Germain (francia)–Slovan Bratislava (szlovák) 21.00
  • Liverpool FC (angol)–Atlético Madrid (spanyol) 21.00
  • Sporting Lisboa (portugál)–Galatasaray (török) 21.00
  • SSC Napoli (olasz)–Arsenal (angol) 21.00

 

Bajnokok LigájaBarcelonaVfB StuttgartRaphinhaFeyenoord RotterdamLamine YamalViking Stavanger

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