Gálázott a Barcelona, Raphinha és Yamal is megállíthatatlan volt

Bajnokok Ligája, alapszakasz, 1. forduló, szerda:
- FC Barcelona (spanyol)–Feyenoord (holland) 5-1 (2-0)
- VfB Stuttgart (német)–Viking Stavanger (norvég) 3-1 (3-1)
később:
- Paris Saint-Germain (francia)–Slovan Bratislava (szlovák) 21.00
- Liverpool FC (angol)–Atlético Madrid (spanyol) 21.00
- Sporting Lisboa (portugál)–Galatasaray (török) 21.00
- SSC Napoli (olasz)–Arsenal (angol) 21.00
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