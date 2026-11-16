Hollywood a lábai előtt hevert, itthon mégis alig játsszák: most új figyelmet kapnak a Ben-Hur magyar zeneszerzőjének művei

Két korai kamaradarab az új albumon

A sorozat második kiadványa november 13-án jelent meg Heritages – Vol. 2 címmel. A lemez Rózsa két korai kamarazenei kompozícióját, az Op. 1-es Vonóstriót és az Op. 2-es Zongorás kvintettet tartalmazza. A művek a zeneszerző pályakezdésének időszakában, lipcsei tanulmányai idején születtek. Kottáikat annak idején a neves Breitkopf & Härtel kiadó is megjelentette, a koncertrepertoár állandó darabjaivá azonban nem váltak. A felvételen Fejes Krisztina mellett Pusker Júlia és Stathatosz Sebestyén hegedűművész, Szűcs Máté brácsaművész és Onczay Zoltán csellóművész működik közre.

A két kompozíció Rózsa korai alkotói világába enged betekintést, és olyan műveket tesz hozzáférhetővé, amelyekről a filmzenék világhírű szerzőjeként ismert komponista kapcsán ritkábban esik szó.

A lemezsorozat a kamarazenei duók felvételeivel, majd a versenyművekkel folytatódhat; a távlati tervek között a szimfonikus és kórusművek rögzítése is szerepel. Rózsa Miklós 2027-ben lenne 120 éves. A jubileumra koncerttel is készülnek, amelyen az addig elkészült felvételek anyagából mutatnak be válogatást.

Számomra ez a program nem csupán művészi vállalkozás, hanem kulturális felelősség. Rózsa Miklós klasszikus zenei életműve olyan érték, amely méltó helyet foglalhat el a 20. századi nagy magyar zeneszerzők sorában. Célom, hogy a filmzenék árnyékában maradt komolyzenei munkássága visszakerüljön arra a helyre, amely zenei jelentősége alapján megilleti

– fogalmaz Fejes Krisztina.