Hollywood a lábai előtt hevert, itthon mégis alig játsszák: most új figyelmet kapnak a Ben-Hur magyar zeneszerzőjének művei

Két korai kamaradarab az új albumon
A sorozat második kiadványa november 13-án jelent meg Heritages – Vol. 2 címmel. A lemez Rózsa két korai kamarazenei kompozícióját, az Op. 1-es Vonóstriót és az Op. 2-es Zongorás kvintettet tartalmazza. A művek a zeneszerző pályakezdésének időszakában, lipcsei tanulmányai idején születtek. Kottáikat annak idején a neves Breitkopf & Härtel kiadó is megjelentette, a koncertrepertoár állandó darabjaivá azonban nem váltak. A felvételen Fejes Krisztina mellett Pusker Júlia és Stathatosz Sebestyén hegedűművész, Szűcs Máté brácsaművész és Onczay Zoltán csellóművész működik közre.
A két kompozíció Rózsa korai alkotói világába enged betekintést, és olyan műveket tesz hozzáférhetővé, amelyekről a filmzenék világhírű szerzőjeként ismert komponista kapcsán ritkábban esik szó.
A lemezsorozat a kamarazenei duók felvételeivel, majd a versenyművekkel folytatódhat; a távlati tervek között a szimfonikus és kórusművek rögzítése is szerepel. Rózsa Miklós 2027-ben lenne 120 éves. A jubileumra koncerttel is készülnek, amelyen az addig elkészült felvételek anyagából mutatnak be válogatást.
Számomra ez a program nem csupán művészi vállalkozás, hanem kulturális felelősség. Rózsa Miklós klasszikus zenei életműve olyan érték, amely méltó helyet foglalhat el a 20. századi nagy magyar zeneszerzők sorában. Célom, hogy a filmzenék árnyékában maradt komolyzenei munkássága visszakerüljön arra a helyre, amely zenei jelentősége alapján megilleti
– fogalmaz Fejes Krisztina.
Szolnokról a nemzetközi koncerttermekig
Fejes Krisztina zenei pályája Szolnokról indult. Ötévesen kezdett zongorázni a Bartók Béla Zeneiskolában, Vermes Zsuzsanna növendékeként. Tízévesen már országos versenyt nyert, tizenkét évesen pedig a Régi Zeneakadémia színpadán lépett fel. Tanulmányait a Bartók Béla Konzervatóriumban, majd a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemen folytatta, ahol Szokolay Balázs, Baranyay László és Némethy Attila tanította. Később Dmitri Bashkirov, Paul Badura-Skoda és Mikhail Voskresensky mesterkurzusain is részt vett.
Pályája során Európa, Dél-Amerika és Ázsia koncerttermeiben is fellépett. Játszott többek között a bogotái Teatro Colónban, az Universidad de los Andes intézményében és a zaragozai Auditorio de Zaragozában. Repertoárja a barokktól a kortárs zenéig terjed; műsorán ritkábban játszott darabok és kortárs művek is szerepelnek. Kétszeres Artisjus-díjas, 2010-ben Fischer Annie-ösztöndíjat, 2017–2018-ban pedig a Magyar Művészeti Akadémia ösztöndíját nyerte el. 2020-ban alapította meg a Fejes Művészeti Akadémia Egyesületet, amely a fiatal tehetségek támogatásával foglalkozik.