Hollywood a lábai előtt hevert, itthon mégis alig játsszák: most új figyelmet kapnak a Ben-Hur magyar zeneszerzőjének művei

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A háromszoros Oscar-díjas zeneszerzőt világszerte elsősorban filmzenéiről ismerik, klasszikus kompozíciói azonban jóval ritkábban jutnak el a közönséghez. Fejes Krisztina zongoraművész a Hungarotonnal közösen indított lemezsorozatot, amely Rózsa Miklós teljes klasszikus zenei életművét kívánja bemutatni. A november 13-án megjelent második album két korai kamaradarabot állít középpontba; a vállalkozás a zeneszerző 2027-es születési jubileumához is kapcsolódik.

Ménes Márta
2026. 11. 16. 8:37
Hollywood a lábai előtt hevert, itthon mégis alig játsszák: most új figyelmet kapnak a Ben-Hur magyar zeneszerzőjének művei
Fejes Krisztina Fotó: Emmer László

Két korai kamaradarab az új albumon

A sorozat második kiadványa november 13-án jelent meg Heritages – Vol. 2 címmel. A lemez Rózsa két korai kamarazenei kompozícióját, az Op. 1-es Vonóstriót és az Op. 2-es Zongorás kvintettet tartalmazza. A művek a zeneszerző pályakezdésének időszakában, lipcsei tanulmányai idején születtek. Kottáikat annak idején a neves Breitkopf & Härtel kiadó is megjelentette, a koncertrepertoár állandó darabjaivá azonban nem váltak. A felvételen Fejes Krisztina mellett Pusker Júlia és Stathatosz Sebestyén hegedűművész, Szűcs Máté brácsaművész és Onczay Zoltán csellóművész működik közre. 

A két kompozíció Rózsa korai alkotói világába enged betekintést, és olyan műveket tesz hozzáférhetővé, amelyekről a filmzenék világhírű szerzőjeként ismert komponista kapcsán ritkábban esik szó.

A lemezsorozat a kamarazenei duók felvételeivel, majd a versenyművekkel folytatódhat; a távlati tervek között a szimfonikus és kórusművek rögzítése is szerepel. Rózsa Miklós 2027-ben lenne 120 éves. A jubileumra koncerttel is készülnek, amelyen az addig elkészült felvételek anyagából mutatnak be válogatást.

Számomra ez a program nem csupán művészi vállalkozás, hanem kulturális felelősség. Rózsa Miklós klasszikus zenei életműve olyan érték, amely méltó helyet foglalhat el a 20. századi nagy magyar zeneszerzők sorában. Célom, hogy a filmzenék árnyékában maradt komolyzenei munkássága visszakerüljön arra a helyre, amely zenei jelentősége alapján megilleti

– fogalmaz Fejes Krisztina.

Szolnokról a nemzetközi koncerttermekig

Fejes Krisztina zenei pályája Szolnokról indult. Ötévesen kezdett zongorázni a Bartók Béla Zeneiskolában, Vermes Zsuzsanna növendékeként. Tízévesen már országos versenyt nyert, tizenkét évesen pedig a Régi Zeneakadémia színpadán lépett fel. Tanulmányait a Bartók Béla Konzervatóriumban, majd a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemen folytatta, ahol Szokolay Balázs, Baranyay László és Némethy Attila tanította. Később Dmitri Bashkirov, Paul Badura-Skoda és Mikhail Voskresensky mesterkurzusain is részt vett.

Pályája során Európa, Dél-Amerika és Ázsia koncerttermeiben is fellépett. Játszott többek között a bogotái Teatro Colónban, az Universidad de los Andes intézményében és a zaragozai Auditorio de Zaragozában. Repertoárja a barokktól a kortárs zenéig terjed; műsorán ritkábban játszott darabok és kortárs művek is szerepelnek. Kétszeres Artisjus-díjas, 2010-ben Fischer Annie-ösztöndíjat, 2017–2018-ban pedig a Magyar Művészeti Akadémia ösztöndíját nyerte el. 2020-ban alapította meg a Fejes Művészeti Akadémia Egyesületet, amely a fiatal tehetségek támogatásával foglalkozik.

 

Rózsa MiklószeneszerzőBen HurSzóljon hozzá!

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