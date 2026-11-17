A kamera másik oldalán

A színészet mellett a rendezés is érdekelni kezdte. 2002-ben mutatkozott be rendezőként a Beszélj a szerelemről! című filmmel, amelynek forgatókönyvét is ő írta. Később az A 401-es szoba titka című thrillert rendezte. A kamera másik oldalán már nem egy rendező elképzeléseit kellett megvalósítania: saját történeteit, saját nézőpontját vihette filmre. Az írás szintén régóta része az életének. Első könyve, az Apró hazugságok 1996-ban jelent meg, ezt követte 2023-ban a La Souterraine.

Harmadik kötete, a Warszawa egészen friss, 2026. október 29-én került a könyvesboltokba a Seghers kiadónál. A személyes hangú, önéletrajzi ihletésű műben a színésznő filmes indulására és Andrzej Żuławskival való kapcsolatára tekint vissza. A Vogue France könyvajánlója szerint a kötet Varsóhoz és a nyolcvanas évekhez, a Franciaország és Lengyelország között megélt fiatal éveihez vezeti vissza az olvasót.

Żuławski: szerelem és alkotótársi kapcsolat

A lengyel rendezővel Marceau 1985-ben, a már említett Eszelős szerelem forgatásán találkozott. Żuławski huszonhat évvel volt idősebb nála. Kapcsolatuk közel tizennyolc évig tartott, közös fiuk, Vincent 1995-ben született. Együtt készítették Az éjszakáim szebbek, mint a nappalaitok című alkotást, a La note bleue-t és a La fidélité-t. A közös munka és a magánélet így hosszú időre összefonódott.

A kapcsolat lezárása után sem vált egyszerűvé a múlthoz való viszonya. A Warszawa megjelenése kapcsán adott interjúkban Marceau már a kapcsolat nehezebb oldaláról is beszélt. A TF1 Sept à Huit című műsorában arról mesélt, hogy a rendező figyelme és szeretete idővel korlátozóvá vált, és

fokozatosan olyan lelki függőség alakult ki közöttük, amelyből nehéz volt kilépnie.

A történetet ugyanakkor nem egyszerűsítette le: saját akkori döntéseiről és fiatalkoráról is beszélt.