Túl sok minden maradt félbe? Így szabadulhatunk fel

Fontos az is, hogy különbséget tegyünk a valóban szükséges és a kevésbé fontos teendők között. Nem minden feladat sürgős, és nem minden korábbi vállalásunkat kell feltétlenül teljesítenünk. Néha az jelenti a legjobb megoldást, ha tudatosan lemondunk egy olyan kötelezettségről, amely már nem szolgálja a céljainkat.

Engedjük el, ami nem fontos!

A kiegyensúlyozottabb mindennapokhoz nem kell minden ügyet azonnal elintéznünk. Sokkal fontosabb, hogy átlássuk a teendőinket, reális célokat tűzzünk ki, és felismerjük, mikor van szükség változtatásra. Néhány percnyi tervezés, egy apró feladat lezárása vagy egy felesleges kötelezettség elengedése is hozzájárulhat ahhoz, hogy könnyebbnek érezzük a mindennapokat.

A pihenés nemcsak a munka szüneteltetését jelenti, hanem azt is, hogy figyelmünket a jelen pillanatra tudjuk irányítani. Ha tudatosabban kezeljük a félbehagyott teendőket, több figyelmet fordíthatunk az élményekre, a feltöltődésre és azokra a dolgokra, amelyek valóban örömet szereznek nekünk. Néha ugyanis nem több szabadidőre van szükségünk, hanem arra, hogy megtanuljuk, mely feladatokat érdemes befejezni, és melyeket engedhetjük el nyugodt szívvel.