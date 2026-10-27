A 80 éves Csank János bevallotta, miben hibázott a jugoszlávok elleni 1-7 előtt

Fontos pontosítás, hogy Urbán a kezdőben ugyan nem kapott helyet, de csereként pályára lépett a jugoszlávok ellen, igaz addigra, már minden elveszett: a 41. percben már 5-0-s hátrányban váltotta Lipcsei Pétert. Csank szerint tehát másként alakulhatott volna a meccs, ha az akkoriban Belgiumban légióskodó Urbán a kezdőben kapott volna helyet.

Csank már a súlyos hazai vereség után érezte, hogy kapitányi időszaka hamarosan véget ér. Az MTI-nek arról is beszélt, hogy későbbi klubjainál – egy másodosztályú vidéki együttest leszámítva – soha nem vetették a szemére a válogatottnál elszenvedett kudarcot.

A Váccal történelmet írt, a Ferencvárossal is bajnok lett

Csank János edzői pályafutását nagy hiba lenne kizárólag a jugoszlávok elleni összeomlással azonosítani. Az 1946. október 27-én, Ózdon született szakember játékosként kapus volt, megfordult az Ózdi Kohásznál, Debrecenben és Egerben is, legnagyobb sikereit azonban a kispadon érte el.

Edzőként 1983-ban az Eger SE élén kapta első jelentős feladatát, és már első idényében megnyerte a másodosztályú bajnokságot, feljuttatva együttesét az NB I-be. Ezt követően a Békéscsabával ért el történelmi sikert: 1988-ban a bajnok Budapest Honvéd legyőzésével megnyerte a Magyar Kupát.

Csank pályafutásának egyik legfontosabb állomása Vác volt. Irányításával a Pest megyei együttes az 1991–1992-es és az 1992–1993-as idényben is ezüstérmes lett, majd az 1993–1994-es bajnokságban megszerezte története első és máig egyetlen élvonalbeli aranyérmét.

– Később többször dolgoztam még a Vácnál, de az első időszak volt a meghatározó a klub és az én életemben is, mert akkor voltunk a csúcson – idézte fel a váci éveket.

A válogatottnál töltött időszakot követően sem maradtak el a sikerek. A Ferencváros 2000-ben nevezte ki vezetőedzőnek, Csank pedig rögtön az első idényében, 2001-ben bajnoki címre vezette a zöld-fehéreket. Elárulta, hogy korábban háromszor is hívták a Fradihoz, de csak a negyedik megkeresést fogadta el. Később, amikor az FTC az NB II-be került, ismét szerepet vállalt a klubnál, ezt a visszatérését azonban utólag már rossz döntésnek tartja.