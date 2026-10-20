Ki a férfi a gáton? Szokatlan vallomást tett a DVTK otthonában emberhátrányban pontot mentő csapat edzője

Elszalasztott győzelemről persze a miskolci fellépés után nem beszélnek a barcikaiak.

– Győzelmet abszolút nem, sőt, még pontot sem érdemeltünk – ismerte el Kuttor Attila, a Kazincbarcika vezetőedzője, majd hozzátette:

A pontrúgásokban pariban voltunk, tragédia nem történt, ma arról szólt ez a mérkőzés, hogy ki a férfi a gáton, és ebben alulmaradtunk

Ezek után nem meglepő, hogy Feczkó Tamás, a DVTK szakvezetője szerint is hazai győzelemnek kellett volna következnie, ő saját csapata és a játékvezető felelősségét is felvetette, hogy nem így alakult.

– Ennyi helyzetet nem lehet kihagyni, az, hogy csak pontrúgásból rúgtunk gólt, minősíti a támadójátékunkat. Kedden két százszázalékos tizenegyest nem fújtak be nekünk, ma kettőből egyet igen, javul az arány – fogalmazott Feczkó.

Hogy áll az NB II?

A feljutást érő első helyen továbbra is a Soroksár áll a másodosztályban, miután a 10. fordulóban legyőzte az eladásával is küzdő Videotont. Akárcsak a Soroksár, az osztályozós helyen álló, még veretlen Tiszakécske is úgy küzd a feljutásért, hogy az előző idényben az alsóházban végzett. Ellenben kieső helyen két olyan klub áll (Kozármisleny, Csákvár), amely tavaly sokáig még a feljutásért is versenyben volt.