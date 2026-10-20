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Ki a férfi a gáton? Szokatlan vallomást tett a DVTK otthonában emberhátrányban pontot mentő csapat edzője

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A labdarúgó NB II 10. fordulójának hétfő esti zárómeccsén a DVTK és a Kazincbarcika borsodi rangadója 2-2-es döntetlennel zárult. A hazaiak kétszer is vezettek, a Kazincbarcika másodszor már emberhátrányban egyenlített. A vendégek vezetőedzője, Kuttor Attila szerint mégsem érdemelt pontot csapata a DVTK otthonában. Az NB I -ből az előző idény végén kiesett két klub közül továbbra is a Kazincbarcika áll jobban, az NB II-t a Soroksár vezeti.

Koczó Dávid
2026. 10. 20. 7:17
Molnár Gábor büntetőjével már emberelőnyben szerzett vezetést, mégsem nyert a DVTK a Kazincbarcika ellen Fotó: Észak-Magyarország/Vajda János

Elszalasztott győzelemről persze a miskolci fellépés után nem beszélnek a barcikaiak.

– Győzelmet abszolút nem, sőt, még pontot sem érdemeltünk – ismerte el Kuttor Attila, a Kazincbarcika vezetőedzője, majd hozzátette:

A pontrúgásokban pariban voltunk, tragédia nem történt, ma arról szólt ez a mérkőzés, hogy ki a férfi a gáton, és ebben alulmaradtunk

Ezek után nem meglepő, hogy Feczkó Tamás, a DVTK szakvezetője szerint is hazai győzelemnek kellett volna következnie, ő saját csapata és a játékvezető felelősségét is felvetette, hogy nem így alakult.

– Ennyi helyzetet nem lehet kihagyni, az, hogy csak pontrúgásból rúgtunk gólt, minősíti a támadójátékunkat. Kedden két százszázalékos tizenegyest nem fújtak be nekünk, ma kettőből egyet igen, javul az arány – fogalmazott Feczkó.

Hogy áll az NB II?

A feljutást érő első helyen továbbra is a Soroksár áll a másodosztályban, miután a 10. fordulóban legyőzte az eladásával is küzdő Videotont. Akárcsak a Soroksár, az osztályozós helyen álló, még veretlen Tiszakécske is úgy küzd a feljutásért, hogy az előző idényben az alsóházban végzett. Ellenben kieső helyen két olyan klub áll (Kozármisleny, Csákvár), amely tavaly sokáig még a feljutásért is versenyben volt.

NB II, tabella 10 forduló után

  1. Soroksár 23 pont
  2. Tiszakécske 22
  3. Kecskemét 20
  4. Gyirmót 19
  5. Mezőkövesd 17
  6. Kazincbarcika 17
  7. Ajka 15
  8. Videoton 12
  9. DVTK 12
  10. Szentlőrinc 11
  11. Karcag 11
  12. BVSC 10 (9 meccs)
  13. Szeged 10 (9 meccs)
  14. Nagykanizsa 9
  15. Kozármisleny 7
  16. Csákvár 4

 

kuttor attilalabdarúgó NB IIFeczkó TamásKazincbarcika SCDVTK MiskolcSzóljon hozzá!

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