Fegyveres rablók támadtak a családjára, de Gulácsi Péter máris lenyűgözte Spanyolországot

Luiz Júnior kezdte a bajnokságot, az első négy fordulóban végig ő védett. Csakhogy teljesítménye nem volt meggyőző, Gulácsi pedig élt az így kapott eséllyel.

A fordulópont szeptember 8-án, a Borussia Dortmund otthonában következett be.

Inigo Pérez vezetőedző a BL-ben először szavazott bizalmat a magyarnak. A Villarreal ugyan 3-2-re kikapott, Gulácsi teljesítménye meggyőzte a spanyolokat. Az AS cikke szerint a vereség ellenére csapata egyik legjobbja volt, fontos védésekkel tartotta meccsben a Villarrealt.

Néhány nappal később a Real Betis elleni bajnokin is Gulácsi állt a kapuban. A Villarreal 2-1-re kikapott, de a kapus ezúttal is kiemelkedő volt: 12 kapura tartó lövésből tízet kivédett. A Málaga és a Levante elleni győzelmekkel aztán megérkeztek az eredmények is. Szeptember végére már Gulácsi számított a Villarreal első számú kapusának.

Gulácsi Péter máris a La Liga legjobbjai között

A magyar kapus teljesítményét nemcsak a spanyol sajtó dicséretei, hanem a statisztikák is alátámasztják. Gulácsi az eddigi hat bajnokiján 18 védést mutatott be, a kapujára tartó 24 lövés 75 százalékát hárította. Ezzel a La Liga ötödik leghatékonyabb kapusa, többek között a spanyol válogatottal idén világbajnok és a 2026-os vb legjobb kapusának megválasztott Unai Simónt (Athletic Bilbao) is megelőzve.

Még beszédesebb a megelőzött gólok (Goals Prevented) statisztikája, amelyben Gulácsi a negyedik helyen áll a spanyol bajnokságban +2,3-as mutatóval, megelőzve a Real Madrid belga klasszisát, Thibaut Courtois-t és az Atlético Madrid szlovén sztárját, Jan Oblakot is.

Mit jelent pontosan ez a mutató?

A megelőzött gólok statisztikája a védések száma mellett a kapura tartó lövések minőségét is vizsgálja. Azt becsüli meg, hogy az adott helyzetekből várhatóan hány gól születne, majd ezt összeveti a ténylegesen bekapott gólok számával. Vagyis egy közeli, jól helyezett lövés hárítása sokkal többet ér ebben a mutatóban, mint egy gyenge, középre tartó próbálkozás kivédése.