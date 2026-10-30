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Fegyveres rablók támadtak a családjára, de Gulácsi Péter máris lenyűgözte Spanyolországot

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Harminchat évesen, új országban, második számú kapusként kezdte az idényt, ma már azonban a La Liga legjobbjait is felülmúlja. Gulácsi Péter fontos statisztikákban előzi meg a Real Madrid és az Atlético sztárjait, Thibaut Courtois-t és Jan Oblakot, vagy éppen a spanyolok világbajnok kapusát, Unai Simónt. A spanyol sajtó már a Villarreal biztos pontjaként emlegeti, miközben a pályán elért sikereit egy fegyveres rablótámadás árnyékolta be. Gulácsi Péter három hónap alatt nagy utat járt be Spanyolországban.

Szalay Attila
2026. 10. 30. 5:02
Gulácsi Péter három hónap alatt nagy utat tett meg Spanyolországban
Gulácsi Péter három hónap alatt nagy utat tett meg Spanyolországban Fotó: MALTE OSSOWSKI/SVEN SIMON Forrás: SVEN SIMON

Luiz Júnior kezdte a bajnokságot, az első négy fordulóban végig ő védett. Csakhogy teljesítménye nem volt meggyőző, Gulácsi pedig élt az így kapott eséllyel. 

A fordulópont szeptember 8-án, a Borussia Dortmund otthonában következett be. 

Inigo Pérez vezetőedző a BL-ben először szavazott bizalmat a magyarnak. A Villarreal ugyan 3-2-re kikapott, Gulácsi teljesítménye meggyőzte a spanyolokat. Az AS cikke szerint a vereség ellenére csapata egyik legjobbja volt, fontos védésekkel tartotta meccsben a Villarrealt.

Néhány nappal később a Real Betis elleni bajnokin is Gulácsi állt a kapuban. A Villarreal 2-1-re kikapott, de a kapus ezúttal is kiemelkedő volt: 12 kapura tartó lövésből tízet kivédett. A Málaga és a Levante elleni győzelmekkel aztán megérkeztek az eredmények is. Szeptember végére már Gulácsi számított a Villarreal első számú kapusának.

Gulácsi Péter máris a La Liga legjobbjai között

A magyar kapus teljesítményét nemcsak a spanyol sajtó dicséretei, hanem a statisztikák is alátámasztják. Gulácsi az eddigi hat bajnokiján 18 védést mutatott be, a kapujára tartó 24 lövés 75 százalékát hárította. Ezzel a La Liga ötödik leghatékonyabb kapusa, többek között a spanyol válogatottal idén világbajnok és a 2026-os vb legjobb kapusának megválasztott Unai Simónt (Athletic Bilbao) is megelőzve.

Még beszédesebb a megelőzött gólok (Goals Prevented) statisztikája, amelyben Gulácsi a negyedik helyen áll a spanyol bajnokságban +2,3-as mutatóval, megelőzve a Real Madrid belga klasszisát, Thibaut Courtois-t és az Atlético Madrid szlovén sztárját, Jan Oblakot is.

Mit jelent pontosan ez a mutató?

A megelőzött gólok statisztikája a védések száma mellett a kapura tartó lövések minőségét is vizsgálja. Azt becsüli meg, hogy az adott helyzetekből várhatóan hány gól születne, majd ezt összeveti a ténylegesen bekapott gólok számával. Vagyis egy közeli, jól helyezett lövés hárítása sokkal többet ér ebben a mutatóban, mint egy gyenge, középre tartó próbálkozás kivédése.

A magyar kapus Spanyolországban is bizonyít
A magyar kapus Spanyolországban is bizonyít Fotó: JOSE MIGUEL FERNANDEZ / NurPhoto

A FotMob adatai alapján Gulácsi kapujára olyan lövések érkeztek, amelyekből statisztikailag 8,3 gól lett volna várható, a magyar kapus azonban mindössze hatot kapott. A +2,3-as mutató tehát azt jelzi, hogy ennyivel teljesített jobban az elvárhatónál. Courtois ugyanezen mutatója +0,9, Oblaké pedig +0,8. 

A számok különösen annak fényében figyelemre méltók, hogy a Villarreal idény eleji kezdőkapusa, Luiz Júnior az első négy bajnokin mindössze 42,9 százalékos védési hatékonyságot produkált, nyolc gólt kapott, a megelőzött gólok mutatója pedig mínusz 3,7 volt. Gulácsi számai látványosan jobbak.

Meglepte a sajtót a spanyolul beszélő magyar kapus

Gulácsi nemcsak a pályán bizonyított, hanem a beilleszkedést is komolyan vette. Korábban Angliában, Ausztriában és Németországban futballozott, angolul és németül számtalanszor láthattuk nyilatkozni, de az így is általános meglepetést keltett, hogy röviddel az érkezése után, szeptember végén már spanyolul válaszolt a helyi újságírók egyik kérdésére.

Mindennap tanulok egy keveset. Már sok mindent megértek, de beszélni még nem könnyű

– fogalmazott spanyolul Gulácsi, aki elárulta, hogy kezdetben a Duolingo alkalmazással és YouTube-videókkal tanulta a nyelvet, majd különórákra is beiratkozott.

Gulácsi spanyol megszólalása 10:49-től látható az alábbi videón:

Gulácsi hangsúlyozta, hogy nem csupán futballozni érkezett Spanyolországba. Szeretné megismerni az ország kultúráját, megtanulni a nyelvet, és családjával együtt a helyi közösség részévé válni. Két gyermeke ugyancsak elkezdett spanyolul tanulni.

Szörnyű támadás áldozata lett a családjával együtt

Néhány nappal azután, hogy a Villarreal a Real Madrid otthonában lépett pályára, és az 1-0-s vereség ellenére Gulácsi ismét a csapat egyik legjobbja volt, bekövetkezett az a dráma, amely a futballt teljes mértékben a háttérbe szorította az életében.

Október 13-án hajnalban fegyveres rablók törtek be Gulácsi Péter és családja otthonába. Az AS cikke szerint támadók alvás közben lepték meg a családot, majd fegyverrel fenyegették meg a kapust és feleségét.

A beszámolók szerint a támadók körülbelül negyven percet töltöttek a házban, és mintegy 200 ezer euró értékben vittek el luxusórákat és táskákat. A házaspárnak fegyveres fenyegetés mellett kellett kinyitnia a széfet, miközben két gyermekük az otthonukban tartózkodott.

Fizikai bántalmazás szerencsére nem történt, ám súlyos lelki megrázkódtatást kellett átélnie a családnak. Gulácsi a közösségi oldalán üzent az eset után: „Az éjjeli események mély traumát jelentettek. Időre lesz szükség feldolgozni, hogy megsértették az otthonunkat és a biztonságérzetünket” – fogalmazott.

A kapus a támadás miatt nem lépett pályára a Napoli elleni BL-mérkőzésen: Luiz Júnior helyettesítette, és a Villarreal 3-1-re győzött. Gulácsi két nappal később azonban már ismét együtt edzett társaival, október 17-én pedig visszatért a kapuba az Elche ellen. A gól nélküli döntetlennel végződő mérkőzésen fontos védést mutatott be Thomas Lemar helyzeténél, és először őrizte meg kapuját a góltól a La Ligában.

Liverpoolban kritizálták, a Valencia ellen újra dicsérték

A magyar kapus számára október 20-án különleges mérkőzés következett: a Villarreal a Liverpool otthonában lépett pályára a BL-ben. Gulácsi korábban hiába volt a Liverpool játékosa, és ült számtalanszor a kispadon, az Anfielden felnőtt tétmérkőzésen addig még nem szerepelt. A visszatérés keserűre sikerült: a Villarreal már 2-0-ra vezetett, végül mégis 4-3-ra kikapott.

A spanyol sajtó ezúttal Gulácsit is kritizálta: az AS szerint az első két liverpooli gólnál határozottabban is közbeavatkozhatott volna. Négy nappal később viszont ismét a dicséretek kerültek előtérbe. A Villarreal múlt hétvégén 2-1-re nyert a Valencia otthonában, Gulácsi fontos pillanatokban védett, a hazaiak csak tizenegyesből tudták bevenni a kapuját. Ez volt az a meccs, ami után az AS már biztos pontnak nevezte őt a Villarreal kapujában.

Ez a rövid értékelés mindennél jobban összefoglalja, hogy a kispadról milyen gyorsan és milyen messzire jutott az elmúlt hónapokban. Ma 21 órától a Villarreal–Espanyol meccsen (tv: Spíler 2) teheti meg a következő lépést.

Gulácsi Péterla ligaVillarrealSzóljon hozzá!

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