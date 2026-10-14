Gulácsi Péter üzent, miután rablók fegyvert fogtak rá és a feleségére
Gulácsi Péter megdöbbentő ok miatt hagyta ki a Villarreal keddi BL-meccsét: előző éjszaka fegyveres rablók törtek be a házába. Gulácsi Péter szerda este az Instagramon köszönte meg az üzeneteket, s jelezte: családjával együtt mihamarabb túllépnének a traumán.
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