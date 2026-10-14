A nyáron igazolt Gulácsi Péter az idényben eddig öt tétmérkőzésen védett. Edzője a magánszféra védelmére hivatkozva arról nem közölt információt, hogy az Elche elleni szombati bajnokin visszatérhet-e a kapuba a 36 éves magyar futballista.
Négyen fogtak fegyvert Gulácsiékra, a Villarreal edzője reagált a történtekre
A labdarúgó Bajnokok Ligája alapszakaszának 2. fordulójában a spanyol Villarreal odahaza 3-1-re nyert az olasz Napoli ellen. A házigazda kapuját ezúttal nem Gulácsi Péter védte, mert a mérkőzés hajnalán családjával együtt fegyveres rablás áldozata volt az otthonában.
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