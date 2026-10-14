„Úgy játszott, mint egy szemétláda”– Kane megelőzte Messit, majd a kapitányra fakadtak ki

Kompany szerint Tripic okosabb volt

A Bayern München részéről Vincent Kompany vezetőedző és Laimer is csalódott volt a rossz kezdés és a pontvesztés miatt, ugyanakkor mindketten örültek a második félidőben mutatott mentális erőnek és energiának. Kompany hozzátette, Olise piros lapja több mint butaság volt, és ezt az öltözőben is átbeszélte játékosával, aki sajnálja, hogy elvesztette a fejét.

Megmondtam Michaelnek, hogy a Viking 10-ese ezúttal sokkal okosabb volt nálunk

– utalt a németek trénere arra, hogy a horvát származású norvég Tripic elérte a célját azzal, hogy emberhátrányba sodorja a Bayernt.

A bajorok sportszerűen megdicsérték a Viking játékosait, akik érthető módon jóval boldogabban nyilatkoztak a 3-3-as döntetlen után. A csapatkapitányhoz hasonlóan az egyenlítő gólnál eredményes Herman Haugen is kiemelte, hogy sosem fogja elfelejteni ezt a napot. A Viking egy hét múlva az angol Aston Villa otthonában bizonyíthat újra.