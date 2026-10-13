Sokkoló hír: Gulácsi Péter fegyveres rablás miatt nem játszik a BL-ben
Gulácsi Péter nem tagja a Villarreal meccskeretének a kedd esti, Napoli elleni BL-mérkőzésen, miután a találkozó napján otthonában fegyveres rablás áldozata lett. Személyi sérülés nem történt, de Gulácsit és családját érthető módon megviselték a történtek.
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