Szoboszlai és Varga Barnabás ellentétes sorsa a BL-ben

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Szerdán kilenc mérkőzéssel folytatódik a Bajnokok Ligája. A magyar érdekeltségű csapatok közül a Liverpool a LASK, míg az AEK Athén a Sahtar Doneck ellen vív idegenbeli találkozót. Szoboszlai Dominik nem utazott el Ausztriába, Kerkez Milos viszont a Liverpool rendelkezésére áll. A magyar válogatott meccseiről lemaradt Varga Barnabás visszatérhet a pályára.

Koczó Dávid
2026. 10. 14. 5:00
Kerkez Milos kiemelte, hogy Szoboszlai Dominik minden Liverpool-meccsen játszani akar, a linzi BL-meccset viszont sérülés miatt ki kell hagynia Fotó: NurPhoto via AFP/Göllner Pál

– Nem szeret sokáig hiányozni, minden mérkőzésen játszani akar. Szerintem szombaton is pályára szeretne lépni – hangsúlyozta Kerkez.

Ehhez Iraola hozzátette, hogy Szoboszlai edzett már a csapattal, akárcsak Alexander Isak és Cody Gakpo, mindegyikük visszatérése közel lehet, de konkrét időpontot nem jelölt meg az edző.

Varga Barnabás az AEK Athén BL-meccsén térhet vissza

Míg a Liverpool a fenti triót még nem vetheti be a hosszú válogatottszünet után, Marko Nikolics, az AEK Athén vezetőedzője úgy számol, hogy bevetheti Olekszandr Zubkovot és Varga Barnabást is, akik mindketten sérülés miatt kihagyták a múlt heti ukrán–magyar NL-meccset. Varga egyáltalán nem is csatlakozott a magyar kerethez, de a Sahtar ellen visszatérhet, elutazott Londonba a csapatával.

– Barni igazi küzdő, csapatjátékos, aki rengeteg erőfeszítést tett, hogy készen álljon. Nem akarom minden áron siettetni a visszatérését, hiszen egész évben szükségünk lesz rá. Az orvosi stábbal kiszámoljuk, hány percet játszhat – fogalmazott Nikolics, aki másik magyar játékosát, Vitális Milán két percre vetette be a múlt szombati bajnokin.

Bajnokok Ligája, szerdai mérkőzések

  • LASK–Liverpool 18.45
  • Feyenoord–Como 18.45
  • Roma–Real Madrid 21.00
  • Aston Villa–Fenerbahce 21.00
  • Sahtar Doneck–AEK Athén 21.00
  • Manchester City–PSG 21.00
  • Slovan Bratislava–Stuttgart 21.00
  • Bodö/Glimt–Borussia Dortmund 21.00
  • Real Betis–FC Porto 21.00

 

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Hegyi Zoltán
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A fociból az egész világ leképezhető és megérthető. Itt van mindjárt Kerkez Milos labdarúgó esete, aki halállistára került Ukrajnában.

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

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