Szoboszlai és Varga Barnabás ellentétes sorsa a BL-ben

– Nem szeret sokáig hiányozni, minden mérkőzésen játszani akar. Szerintem szombaton is pályára szeretne lépni – hangsúlyozta Kerkez.

Ehhez Iraola hozzátette, hogy Szoboszlai edzett már a csapattal, akárcsak Alexander Isak és Cody Gakpo, mindegyikük visszatérése közel lehet, de konkrét időpontot nem jelölt meg az edző.

Varga Barnabás az AEK Athén BL-meccsén térhet vissza

Míg a Liverpool a fenti triót még nem vetheti be a hosszú válogatottszünet után, Marko Nikolics, az AEK Athén vezetőedzője úgy számol, hogy bevetheti Olekszandr Zubkovot és Varga Barnabást is, akik mindketten sérülés miatt kihagyták a múlt heti ukrán–magyar NL-meccset. Varga egyáltalán nem is csatlakozott a magyar kerethez, de a Sahtar ellen visszatérhet, elutazott Londonba a csapatával.

– Barni igazi küzdő, csapatjátékos, aki rengeteg erőfeszítést tett, hogy készen álljon. Nem akarom minden áron siettetni a visszatérését, hiszen egész évben szükségünk lesz rá. Az orvosi stábbal kiszámoljuk, hány percet játszhat – fogalmazott Nikolics, aki másik magyar játékosát, Vitális Milán két percre vetette be a múlt szombati bajnokin.