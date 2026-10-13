Bemutatkozott a magyar kapus a fiatalok elitligájában, a korábbi BL-gólkirály fia is keserítette az életét

A PSV utolsó két gólját a mindössze a 85. percben becserélt Liam van Nistelrooy szerezte, akinek az édesapja, Ruud van Nistelrooy a 2000-es évtized elején három BL-idényben is gólkirály lett. Ennél többször a Bajnokok Ligája-érában csak Cristiano Ronaldo (hét) és Lionel Messi (hat) nyerte meg ezt a különversenyt.

Kányai posztriválisa eltiltása miatt akár a következő ifi BL-fordulóban is lehetőséget kaphat, bár könnyű dolga akkor sem lesz, az RB Leipzig jövő héten a Real Madrid ellen játszik.

Liam van Nistelrooy az ifi BL első fordulójában is betalált