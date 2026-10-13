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Bemutatkozott a magyar kapus a fiatalok elitligájában, a korábbi BL-gólkirály fia is keserítette az életét

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A PSV Eindhoven többek között a csereként beküldött Liam van Nistelrooy duplájával 6-1-re nyert az RB Leipzig otthonában az ifjúsági Bajnokok Ligája második fordulójában. A lipcsei csapat kezdőkapusa piros lapot kapott az ifi BL-meccsen, így kapott lehetőséget Kányai János.

Koczó Dávid
2026. 10. 13. 20:03
Gulácsi Péter (balra) már nem az RB Leipzig kapusa, Kányai János (jobbra) viszont a PSV Eindhoven ellen bemutatkozott a lipcseiek színeiben az ifi BL-ben Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP/Jan Woitas

A PSV utolsó két gólját a mindössze a 85. percben becserélt Liam van Nistelrooy szerezte, akinek az édesapja, Ruud van Nistelrooy a 2000-es évtized elején három BL-idényben is gólkirály lett. Ennél többször a Bajnokok Ligája-érában csak Cristiano Ronaldo (hét) és Lionel Messi (hat) nyerte meg ezt a különversenyt.

Kányai posztriválisa eltiltása miatt akár a következő ifi BL-fordulóban is lehetőséget kaphat, bár könnyű dolga akkor sem lesz, az RB Leipzig jövő héten a Real Madrid ellen játszik.

Liam van Nistelrooy az ifi BL első fordulójában is betalált

 

RB LeipzigRuud van Nistelrooyifi BLPSV EindhovenSzóljon hozzá!

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