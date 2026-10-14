A tíz forduló után 15 ponttal álló Blackburn a Championship következő fordulójában a negyedik helyezett West Bromwich Albion otthonába látogat, így Tóth Balázs Callum Styles ellen is pályára léphet.
Csapattársa már a Bayern München kapujában látja Tóth Balázst, akit az ellenfél is magasztalt
A másodosztályú angol labdarúgó-bajnokság 10. fordulójának keddi játéknapján a Blackburn Rovers Tóth Balázs nagyszerű teljesítményének is köszönhetően 1-0-ra nyert a Bristol City vendégeként.
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