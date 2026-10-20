Gulácsi Péterék 2-0-ra vezettek Liverpoolban, de innen is kikaptak a Bajnokok Ligájában

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A spanyol Villarreal (Gulácsi Péter csapata) hiába vezetett 2-0-ra az Anfielden a Liverpool ellen, mégis kikapott 4-3-ra. A Liverpoolban sem Szoboszlai, sem Kerkez nem lépett pályára. Varga Barnabás egy félidőt játszott Manchesterben a City ellen a Bajnokok Ligája keddi meccsén, de semmit sem tudott hozzátenni a mérkőzéshez, az AEK 5-1-es vereséget szenvedett. A nap BL-rangadóján a címvédő Paris St. Germain 4-2-re győzte le az eddig minden fronton álomfocit nyújtó Barcelonát.

Lantos Gábor
2026. 10. 20. 22:56
Gulácsi Péter csak az első félidőben lehetett boldog a Liverpool ellen Fotó: PAUL ELLIS Forrás: AFP

Korai City-gól Varga Barnabásék ellen

Egy házzal odébb, Manchesterben a City vendége a görög bajnok AEK Athén volt. A görögöknél Varga Barnabás a kezdőcsapatban szerepelt, Vitális Milán a kispadon. A Ciy norvég gólzsákjának, Erling Haalandnak nem jött rendbe a sérülése, ezért rá sem számíthattak ezen az estén. Haaland hiányában sem volt esélytelen a City és ezt a 12. percben rögtön góllal igazolta: Elliot Anderson lőtte be az angolok vezető találatát. A 23. percben Allan kapufát lőtt, ezt megúszta az AEK. Óriási fölényben játszottak az angolok, a görög csapat szinte csak védekezett. A 34. percig bírták a sárga-feketék a nyomást, ekkor Foden 5 méterről szerezte meg a City második gólját. A félidőben 2-0-ra a Manchester City vezetett.

Manchester City's English midfielder #47 Phil Foden celebrates scoring the team's fourth goal during the UEFA Champions League football match between Manchester City and AEK Athens at the Etihad Stadium in Manchester, north west England, on October 20, 2026. (Photo by Oli SCARFF / AFP)
Phil Foden egyik gólöröme Manchesterben - Fotó: OLI SCARFF / AFP

A második félidőben Varga Barnabás már nem lépett pályára, mert lecserélte őt az AEK edzője. Az 52. percben szépített a görög csapat, Stavros Pilo lövése a jobb alsó sarokban kötött ki. 2-1, s ez volt az első gól, amelyet a City görög csapattól kapott. Ez annyira felbosszantotta az angolokat, hogy Cherki az 56. percben megszerezte a Manchester harmadik gólját (3-1). A 65. percben már 4-1 volt az állás, Foden lőtte be a negyediket,

az AEK ekkor már padlón volt. 

A 77. percben a City már az ötödik gólt helyezte el a görög kapuban: Foden megint eredményes volt, ezzel ő már a harmadik találatát jegyezte ezen az estén. A végén Vitális Milán is kapott pár percet, de érdemben ő sem tudott semmit hozzátenni a meccshez. A Manchester City játszi könnyedséggel verte meg az AEK Athént 5-1-re. 

A nap rangadóját Párizsban játszották

A nap legnagyobb rangadóját Párizsban játszotta egymással a címvédő PSG és az egész Európában a legjobb formában lévő és legszebb focit játszó Barcelona. A francia csapat óriási vehemenciával kezdett. 

Már a 2. percben a kapufa mentette meg a katalánokat a góltól, ekkor Kvarachelia 20 méterről találta telibe a lécet. 

A 20. percben az Aranylabdás Dembelé megsérült, le kellett cserélni, a helyre Ferran Torres érkezett a hazai csapatba. Ő volt az, aki a 25. percben nagy helyzetet hagyott ki, amikor Joan Garcia arcába lőtte a labdát. A 27. percben a barcelonai Dani Olmo sérült meg, őt is le kellett cserélni.

A 38. percben megszerezte a vezetést a hazai együttes. Yamal adta el a labdát, Neves szerezte meg azt, aki Douét hozta játékba. Doué pedig 18 méterről nagy gólt lőtt. 1-0 a PSG javára. Két perccel később egyenlíthetett volna a Barcelona, de Fermin elhibázta a ziccert. A szünetben a PSG 1-0-ra vezetett. 

PSG's French forward #14 Desire Doue celebrates after scoring his team's first goal during the UEFA Champions League first round day 3 football match between Paris Saint-Germain (PSG) and FC Barcelona at the Parc de Princes stadium in Paris on October 20, 2026. (Photo by JULIEN DE ROSA / AFP)
A PSG játékosa, Doué lőtte a Barcelona elleni meccs első gólját - Fotó: JULIEN DE ROSA / AFP

Az 55. percben egyenlített a Barcelona. Yamal indított, Expart kilépett és 9 méterről a kapuba bombázott. 1-1, minden kezdődhetett tehát elölről az amúgy nagyszerű meccsen. A 72. percben Doué ívelt középre, ott érkezett Lucas Hernandez, aki 10 méterről a bal felső sarokba bólintotta a labdát. Ezzel ismét a francia címvédő vezetett. Nem sokáig, mert a 79. percben Yamal remek teljesítmény után újra egyenlíteni tudott (2-2). Ám a PSG-t ez sem törte össze, mert a 81. percben Vitinha a franciák harmadik gólját szerezte. 

A PSG harmadszor is vezetett, ekkor már csak 9 perc volt hátra. Ez teljesen összetörte a Barcelonát, amely a 86. percben megkapta a negyediket: Ruiz volt a gólszerző.

Kész, vége, minden eldőlt, a Barcelona hiába egyenlített kétszer is, végül sima, 4-2-es vereséget szenvedett. A PSG egy hete a Manchester City otthonában nyert 4-2-re, most meg a Barcelona ellen ugyaennyire.

Bajnokok Ligája, alapszakasz, 3. forduló:

  • Fenerbahce–Slavia Praha 2-2
  • Sabah Baku–Dorussia Dortmund 1-2
  • Liverpool–Villareal 4-3
  • PSG–Barcelona 4-2
  • Manchester City–AEK Athén 5-1
  • AS Roma–Slovan Bratislava 4-0
  • Porto–Eindhoven 0-1
  • Napoli–Bodö/Glimt 4-3
  • Stuttgart–Atlético Madrid 1-1

 

Gulácsi PéterPSGVarga BarnabásBarcelonaBajnokok LigájaManchester CityVillarrealAEK AthénLiverpool FCSzóljon hozzá!

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