Gulácsi Péterék 2-0-ra vezettek Liverpoolban, de innen is kikaptak a Bajnokok Ligájában

Korai City-gól Varga Barnabásék ellen

Egy házzal odébb, Manchesterben a City vendége a görög bajnok AEK Athén volt. A görögöknél Varga Barnabás a kezdőcsapatban szerepelt, Vitális Milán a kispadon. A Ciy norvég gólzsákjának, Erling Haalandnak nem jött rendbe a sérülése, ezért rá sem számíthattak ezen az estén. Haaland hiányában sem volt esélytelen a City és ezt a 12. percben rögtön góllal igazolta: Elliot Anderson lőtte be az angolok vezető találatát. A 23. percben Allan kapufát lőtt, ezt megúszta az AEK. Óriási fölényben játszottak az angolok, a görög csapat szinte csak védekezett. A 34. percig bírták a sárga-feketék a nyomást, ekkor Foden 5 méterről szerezte meg a City második gólját. A félidőben 2-0-ra a Manchester City vezetett.

Phil Foden egyik gólöröme Manchesterben - Fotó: OLI SCARFF / AFP

A második félidőben Varga Barnabás már nem lépett pályára, mert lecserélte őt az AEK edzője. Az 52. percben szépített a görög csapat, Stavros Pilo lövése a jobb alsó sarokban kötött ki. 2-1, s ez volt az első gól, amelyet a City görög csapattól kapott. Ez annyira felbosszantotta az angolokat, hogy Cherki az 56. percben megszerezte a Manchester harmadik gólját (3-1). A 65. percben már 4-1 volt az állás, Foden lőtte be a negyediket,

az AEK ekkor már padlón volt.

A 77. percben a City már az ötödik gólt helyezte el a görög kapuban: Foden megint eredményes volt, ezzel ő már a harmadik találatát jegyezte ezen az estén. A végén Vitális Milán is kapott pár percet, de érdemben ő sem tudott semmit hozzátenni a meccshez. A Manchester City játszi könnyedséggel verte meg az AEK Athént 5-1-re.