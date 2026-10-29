Az aranylabdás Harry Kane-t megünnepelték, majd egy percet sem töltött a pályán – ez az oka

Ami a magyar érintettségű szerdai kupamérkőzéseket illeti, a sérült Dárdai Márton másodosztályú csapata, a Hertha BSC továbbjutott, a 81. percben becserélt Dárdai Bence viszont bosszankodhatott, amiért a Wolfsburg a ráadásban kapott gól után 3-2-es vereséggel búcsúzott Freiburgban. A nyolcaddöntőbe tíz élvonalbeli együttes, valamint hat Bundesliga 2-ben szereplő klub jutott be.

Német Kupa, 2. forduló (a nyolcaddöntőbe jutásért):

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