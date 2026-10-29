Az aranylabdás Harry Kane-t megünnepelték, majd egy percet sem töltött a pályán – ez az oka

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A címvédő és rekordgyőztes Bayern München is bejutott a labdarúgó Német Kupa nyolcaddöntőjébe. A másodosztályú Magdeburg ellen az aranylabdás Harry Kane végig a kispadon ült, Vincent Kompany vezetőedző hiányában főleg a második félidőben remekelt a Bayern.

Wiszt Péter
2026. 10. 29. 7:17
Az aranylabdás Harry Kane-t megünnepelték, majd egy percet sem töltött a pályán – ez az oka
A friss aranylabdás Harry Kane nagy tapsot kapott Münchenben is Fotó: DPA via AFP/Sven Hoppe

Ami a magyar érintettségű szerdai kupamérkőzéseket illeti, a sérült Dárdai Márton másodosztályú csapata, a Hertha BSC továbbjutott, a 81. percben becserélt Dárdai Bence viszont bosszankodhatott, amiért a Wolfsburg a ráadásban kapott gól után 3-2-es vereséggel búcsúzott Freiburgban. A nyolcaddöntőbe tíz élvonalbeli együttes, valamint hat Bundesliga 2-ben szereplő klub jutott be.

Német Kupa, 2. forduló (a nyolcaddöntőbe jutásért):

kedd:

szerda:

  • Bayern München–Magdeburg (II.) 6-1
  • Dynamo Dresden (II.)–Schalke 2-0
  • Jeddeloh (IV.)–Hertha BSC (II.) 0-2
  • Paderborn–Stuttgart 0-1
  • Freiburg–Wolfsburg (II.) 3-2
  • Leverkusen–Nürnberg (II.) 5-2
  • Hannover (II.)–Kaiserslautern (II.) 0-2
  • Holstein Kiel (II.)–Hoffenheim 1-1 – 11-esekkel 4-3

 

Bayern Münchenharry kaneMichael Olise1 FC MagdeburgNémet KupaVincent KompanySzóljon hozzá!

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