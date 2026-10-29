Az aranylabdás Harry Kane-t megünnepelték, majd egy percet sem töltött a pályán – ez az oka

Ami a magyar érintettségű szerdai kupamérkőzéseket illeti, a sérült Dárdai Márton másodosztályú csapata, a Hertha BSC továbbjutott, a 81. percben becserélt Dárdai Bence viszont bosszankodhatott, amiért a Wolfsburg a ráadásban kapott gól után 3-2-es vereséggel búcsúzott Freiburgban. A nyolcaddöntőbe tíz élvonalbeli együttes, valamint hat Bundesliga 2-ben szereplő klub jutott be.
Német Kupa, 2. forduló (a nyolcaddöntőbe jutásért):
kedd:
- Dortmund–Werder Bremen 3-2
- Mönchengladbach–Karlsruhe (II.) 2-0
- Köln–Union Berlin 5-0
- Elversberg–Darmstadt (II.) 0-2
- Grossaspach (III.)–Augsburg 2-4
- Essen (III.)–Leipzig 1-2
- Bochum (II.)–Mainz 2-0
- Hamburg–Frankfurt 1-3
szerda:
- Bayern München–Magdeburg (II.) 6-1
- Dynamo Dresden (II.)–Schalke 2-0
- Jeddeloh (IV.)–Hertha BSC (II.) 0-2
- Paderborn–Stuttgart 0-1
- Freiburg–Wolfsburg (II.) 3-2
- Leverkusen–Nürnberg (II.) 5-2
- Hannover (II.)–Kaiserslautern (II.) 0-2
- Holstein Kiel (II.)–Hoffenheim 1-1 – 11-esekkel 4-3