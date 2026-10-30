Az orosz sportdiplomáciai siker a magyar válogatottnak nagyon rosszul jöhet

Ez nagyjából a várt reakció, egyben előrejelzi, hogy az elvi kifogások ellenére aligha kell finn vagy más bojkottra számítani az oroszok visszatérése miatt. Az egyetlen kivétel az Oroszországgal közvetlen konfliktusban álló Ukrajna lehet, ám az ukránok, noha tavasszal a pályán kiharcolták a feljutást, talán nem is maguk dönthetnek az indulásukról.

Hietanen szerint ugyanis az oroszok visszatérésével nem bővülni fog a mezőny, hanem az eredeti tizenhat induló közül az IIHF-világranglistán leghátrébb álló Ukrajna kiszorul onnan, s csak a második vonalban (divízió I/A) szerepelhet jövőre is.

Jégkorong-vb: a fehéroroszokon múlik a magyar válogatott sorsa?

S itt érünk el a magyar szempontból igazán aggasztó kérdéshez. Azt mindig is tudtuk, hogy az oroszok és a fehéroroszok előbb-utóbb bekövetkező visszatérése nehezebbé teszi majd a magyar válogatott elitben maradását.

Ha azonban a finn szövetség információi helyesek, akkor Magyarország már a zöld asztalnál elveszítheti A-csoportos tagságát.

A friss CAS-döntés csak az oroszokra vonatkozik, ők fellebbeztek, Oroszország sikerén felbuzdulva azonban Fehéroroszország is követheti a példát. Az IIHF a fehéroroszokkal kapcsolatban vegyes döntést hozott idén tavasszal: míg a női vagy az U18-as fiú válogatottjuk 2027-es vb-indulását engedélyezte, a férfi felnőtt és junior mezőnybe nem vették vissza őket.

Az IIHF azt már évekkel korábban kijelentette, hogy amikor visszaveszi rendszerébe az orosz és a fehérorosz válogatottat, mindkettő az elit divízióba kap besorolást, ahol legutóbb is versenyeztek. Utóbbi esetében ez egyébként megkérdőjelezhető, mert 2021-ben utolsó lett a csoportjában, és ez csak azért nem jelentett kiesést, mert abban az évben a világjárvány miatt az alsóbb osztályú világbajnokságokat nem rendezték meg.

Ha azonban a fehérorosz válogatott is sikerrel kijárja a 2027-es indulásának lehetőségét, a világranglistás elvet követve Ukrajna mellett Magyarország szorulna ki az A-csoportos mezőnyből.