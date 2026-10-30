Az orosz sportdiplomáciai siker a magyar válogatottnak nagyon rosszul jöhet

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A nemzetközi Sportdöntőbíróság (CAS) pénteken bejelentette döntését: az orosz válogatott 2027-ben visszatérhet a jégkorong-világbajnokságra. A sportág nemzetközi szövetsége (IIHF) jelezte: nem ért egyet a döntéssel, de elfogadja azt. A 2027-es németországi világbajnokságon tehát indul az orosz válogatott, ami Magyarország számára is rossz hír lehet. Még az is lehetséges forgatókönyv, hogy a magyar válogatott az idei elitben maradás ellenére el sem indulhat a jövő évi jégkorong-vb-n.

Koczó Dávid
2026. 10. 30. 15:28
Az orosz sportdiplomáciai siker a magyar válogatottnak nagyon rosszul jöhet
A magyar válogatott kiharcolta a bennmaradást az idei jégkorong-vb-n, de az orosz csapat visszatérése kérdéseket vet fel Fotó: Sport Press Photo via ZUMA Press/Livio Baeriswyl

A német szervezők is jelezték, hogy a döntés új kihívásokkal állítja szembe őket, s az oroszoknak figyelmeztető jel lehet az idei október torna-világbajnokság: sportolóik ugyan részt vehettek semleges színekben az eseményen, de néhány sztárjuknak a házigazda Hollandia nem adott vízumot – hasonló bonyodalmak a 2027-es jégkorong-vb kapcsán is előkerülhetnek.

Ukrajna kikerülhet a mezőnyből az orosz válogatott miatt

Oroszország jégkorongban hagyományosan a legszűkebb elithez, a vb-cím mindenkori esélyesei közé tartozik, ugyanez igaz például Finnországra is.

– Teljesen felfoghatatlan a döntés. Egyáltalán nem erre számítottunk, szerintünk semmi sem változott. Továbbra is zajlik Oroszország háborúja Ukrajna ellen, amelyet egyértelműen elítélünk. Ugyanakkor el kell fogadnunk a nemzetközi jogi döntéseket – nyilatkozta Heikki Hietanen, a finn jégkorong-szövetség vezetője.

Ez nagyjából a várt reakció, egyben előrejelzi, hogy az elvi kifogások ellenére aligha kell finn vagy más bojkottra számítani az oroszok visszatérése miatt. Az egyetlen kivétel az Oroszországgal közvetlen konfliktusban álló Ukrajna lehet, ám az ukránok, noha tavasszal a pályán kiharcolták a feljutást, talán nem is maguk dönthetnek az indulásukról.

Hietanen szerint ugyanis az oroszok visszatérésével nem bővülni fog a mezőny, hanem az eredeti tizenhat induló közül az IIHF-világranglistán leghátrébb álló Ukrajna kiszorul onnan, s csak a második vonalban (divízió I/A) szerepelhet jövőre is.

Jégkorong-vb: a fehéroroszokon múlik a magyar válogatott sorsa?

S itt érünk el a magyar szempontból igazán aggasztó kérdéshez. Azt mindig is tudtuk, hogy az oroszok és a fehéroroszok előbb-utóbb bekövetkező visszatérése nehezebbé teszi majd a magyar válogatott elitben maradását.

Ha azonban a finn szövetség információi helyesek, akkor Magyarország már a zöld asztalnál elveszítheti A-csoportos tagságát.

A friss CAS-döntés csak az oroszokra vonatkozik, ők fellebbeztek, Oroszország sikerén felbuzdulva azonban Fehéroroszország is követheti a példát. Az IIHF a fehéroroszokkal kapcsolatban vegyes döntést hozott idén tavasszal: míg a női vagy az U18-as fiú válogatottjuk 2027-es vb-indulását engedélyezte, a férfi felnőtt és junior mezőnybe nem vették vissza őket.

Az IIHF azt már évekkel korábban kijelentette, hogy amikor visszaveszi rendszerébe az orosz és a fehérorosz válogatottat, mindkettő az elit divízióba kap besorolást, ahol legutóbb is versenyeztek. Utóbbi esetében ez egyébként megkérdőjelezhető, mert 2021-ben utolsó lett a csoportjában, és ez csak azért nem jelentett kiesést, mert abban az évben a világjárvány miatt az alsóbb osztályú világbajnokságokat nem rendezték meg.

Ha azonban a fehérorosz válogatott is sikerrel kijárja a 2027-es indulásának lehetőségét, a világranglistás elvet követve Ukrajna mellett Magyarország szorulna ki az A-csoportos mezőnyből.

A Magyar Jégkorong Szövetség is válaszokat vár

Ezzel az aggállyal kapcsolatban megkerestük a Magyar Jégkorong Szövetséget (MJSZ), amelytől a következő választ kaptuk:

„A Magyar Jégkorong Szövetség is várja a további, részletes tájékoztatást a Nemzetközi Jégkorong Szövetségtől a döntéssel és annak lehetséges következményeivel kapcsolatban, beleértve a nemzetközi események szervezését és lebonyolítását. Amint hivatalos és konkrét információk állnak rendelkezésünkre, természetesen tájékoztatni fogjuk a nyilvánosságot.”

Azaz a kérdések egyelőre nyitottak.

 

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