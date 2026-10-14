Nem engedik be a címvédőt a világbajnokságra, ez az olimpiai kvalifikációra is hatással lehet

Orosz sportolók az olimpián?

Az ukrajnai háború következtében az előző, párizsi nyári olimpián alig-alig vehettek részt orosz, illetve fehérorosz sportolók, ők is semleges színekben versenyezhettek. Idén a Nemzetközi Olimpiai Bizottság lényegesen lazított a korábbi szigorú ajánlásain, így Los Angeles előtt összességében javult az orosz sportolók helyzete.

A különböző sportági szövetségek álláspontja azonban eltérő a kérdésben, s ahogy a mostani helyzet is mutatja, az aktuális versenynek otthont adó országon is múlik, hogy egyes orosz sportolók valóban tehetnek-e lépést az olimpiai részvétel kivívása felé.