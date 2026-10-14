Nem engedik be a címvédőt a világbajnokságra, ez az olimpiai kvalifikációra is hatással lehet

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Magyar Nemzet

Vasárnap kezdődik az olimpiai kvalifikációs torna-világbajnokság a hollandiai Rotterdamban, ám több orosz sztár nélkül. Az egyéni összetettben és ugrásban is címvédő Angelina Melnyikova, a csapattal hozzá hasonlóan olimpiai bajnok Viktoria Lisztunova és az idei zágrábi Európa-bajnokság egyéni összetett ezüstérmese, Anna Kalmikova sem kapott vízumot Hollandiába. Az oroszok válaszként azt követelik, hogy a torna-vb-t fosszák meg olimpiai kvótaosztó státusától.

Koczó Dávid
2026. 10. 14. 17:38
Angelina Melnyikova akár fejre is állhat, akkor sem indulhat a rotterdami olimpiai kvalifikációs torna-vb-n Fotó: AFP/Yasuyoshi Chiba

Orosz sportolók az olimpián?

Az ukrajnai háború következtében az előző, párizsi nyári olimpián alig-alig vehettek részt orosz, illetve fehérorosz sportolók, ők is semleges színekben versenyezhettek. Idén a Nemzetközi Olimpiai Bizottság lényegesen lazított a korábbi szigorú ajánlásain, így Los Angeles előtt összességében javult az orosz sportolók helyzete.

A különböző sportági szövetségek álláspontja azonban eltérő a kérdésben, s ahogy a mostani helyzet is mutatja, az aktuális versenynek otthont adó országon is múlik, hogy egyes orosz sportolók valóban tehetnek-e lépést az olimpiai részvétel kivívása felé.

 

torna vbolimpia 2028orosz sportolókSzóljon hozzá!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

Előfizetek a hetilapra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Czirják Imre
idezojelekkapitány istván

Olyan lavinát indított el Kapitány István, amely őt sodorhatja el

Czirják Imre avatarja

A valóságtól elrugaszkodott feltételezés, hogy nem ő, hanem a miniszterelnök fog menni.

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

Előfizetek a hetilapra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu