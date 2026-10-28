A Fradi szabadrúgásból kapott gólt az Angliába visszasiető edző csapatkapitányától

Fordított a DVSC Csepelen

Az FTC mellett a Paks, a Debrecen, az MTK és a Vasas is rendes játékidőben továbbjutott az NB I-es gárdák közül. Putnokon – az Ózd hazai pályáján – a nyolcvanéves Csank János végezte el az ünnepélyes kezdőrúgást, a csapat hosszabbítást harcolt ki a Nyíregyháza ellen. Csepelen egy fűnyíró vitte a labdát a mészponthoz a mérkőzés elején, és ez sokáig szerencsét hozhatott a vendéglátóknak, hiszen a harmadosztályú együttes a 90. percben még előnyben volt a DVSC ellen, amely azonban a ráadásban fordítani tudott.

Az Ózd–Spartacushoz hasonlóan az ESMTK–Haladás is hosszabbítást hozott, az ottani eredményekkel cikkünk hamarosan frissül.

Magyar Kupa, 4. forduló (a nyolcaddöntőbe jutásért):

kedd:

Gyirmót FC Győr (NB II)–Kispest-Honvéd FC 3-1 (1-1)

Kaposvári Rákóczi (NB III)–FC Ajka (NB II) 0-2 (0-1)

szerda:

Bicskei TC (NB III)–Ferencvárosi TC 1-4 (1-1)

Csepel SC (NB III)–Debreceni VSC 2-3 (1-1)

Ózd-Sajóvölgye (NB III)–Nyíregyháza Spartacus FC 1-1 (1-1) – élő

Bacsó Beton-Cigánd SE (NB III)–Paksi FC 1-2 (0-1)

Szentlőrinc SE (NB II)–Vasas FC 3-4 (2-2)

Monor SE (NB III)–MTK Budapest 1-5 (0-2)

Termálfürdő FC Tiszaújváros (NB III)–Kecskeméti TE (NB II) 0-4 (0-2)

ESMTK (NB III)–Haladás FC (NB III) 0-0 (0-0) – élő

FC Sopron (NB III)–Szolnoki MÁV FC (NB III) 17.00

HR-Rent Kozármisleny (NB II)–Soroksár SC (NB II) 17.30

Diósgyőri VTK (NB II)–Puskás Akadémia FC 18.00

Pécsi MFC (NB III)–Kisvárda Mester Good 18.00

Zalaegerszegi TE FC–ETO FC 19.00

csütörtök: