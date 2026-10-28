A Fradi szabadrúgásból kapott gólt az Angliába visszasiető edző csapatkapitányától

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A címvédő és rekordgyőztes Ferencváros kiharcolta a továbbjutást a 4. fordulóból, így ott lesz a labdarúgó Magyar Kupa nyolcaddöntőjében. Az FTC a harmadosztályú Bicske otthonában 4-1-re nyert szerdán.

Wiszt Péter
2026. 10. 28. 14:25
A Fradi szabadrúgásból kapott gólt az Angliába visszasiető edző csapatkapitányától
Bicskén jutott tovább a Fradi a Magyar Kupa nyolcaddöntőjébe Forrás: Fradi.hu

Fordított a DVSC Csepelen

Az FTC mellett a Paks, a Debrecen, az MTK és a Vasas is rendes játékidőben továbbjutott az NB I-es gárdák közül. Putnokon – az Ózd hazai pályáján – a nyolcvanéves Csank János végezte el az ünnepélyes kezdőrúgást, a csapat hosszabbítást harcolt ki a Nyíregyháza ellen. Csepelen egy fűnyíró vitte a labdát a mészponthoz a mérkőzés elején, és ez sokáig szerencsét hozhatott a vendéglátóknak, hiszen a harmadosztályú együttes a 90. percben még előnyben volt a DVSC ellen, amely azonban a ráadásban fordítani tudott. 

Az Ózd–Spartacushoz hasonlóan az ESMTK–Haladás is hosszabbítást hozott, az ottani eredményekkel cikkünk hamarosan frissül.

Magyar Kupa, 4. forduló (a nyolcaddöntőbe jutásért):

kedd:

  • Gyirmót FC Győr (NB II)–Kispest-Honvéd FC 3-1 (1-1)
  • Kaposvári Rákóczi (NB III)–FC Ajka (NB II) 0-2 (0-1)

szerda:

  • Bicskei TC (NB III)–Ferencvárosi TC 1-4 (1-1)
  • Csepel SC (NB III)–Debreceni VSC 2-3 (1-1)
  • Ózd-Sajóvölgye (NB III)–Nyíregyháza Spartacus FC 1-1 (1-1) – élő
  • Bacsó Beton-Cigánd SE (NB III)–Paksi FC 1-2 (0-1)
  • Szentlőrinc SE (NB II)–Vasas FC 3-4 (2-2)
  • Monor SE (NB III)–MTK Budapest 1-5 (0-2)
  • Termálfürdő FC Tiszaújváros (NB III)–Kecskeméti TE (NB II) 0-4 (0-2)
  • ESMTK (NB III)–Haladás FC (NB III) 0-0 (0-0) – élő
  • FC Sopron (NB III)–Szolnoki MÁV FC (NB III) 17.00
  • HR-Rent Kozármisleny (NB II)–Soroksár SC (NB II) 17.30
  • Diósgyőri VTK (NB II)–Puskás Akadémia FC 18.00
  • Pécsi MFC (NB III)–Kisvárda Mester Good 18.00
  • Zalaegerszegi TE FC–ETO FC 19.00

csütörtök:

  • Szeged-Csanád Grosics Akadémia (NB II)–Újpest FC 19.00

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