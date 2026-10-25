Szoboszlai is a nyolcak egyike – mi az első számú magyar tehetségnevelde titka?

Ilyen magas számot egyetlen másik csapat sem tudott elmondani a keretet illetően, ahogyan az is egyedi, hogy az SKLA alapítása óta több mint harmincan debütáltak később a felnőttválogatottban. Csak a mostani évtizedben pályára lépett a már említetteken túl Balogh Botond, Gera Dániel, Gulácsi Péter, Schön Szabolcs, Szuhodovszki Soma, Vancsa Zalán, Varga Kevin, Varga Roland és Yaakobishvili Áron is közülük.

Schäfer András is hálás a kék-fehéreknek

– Leginkább a játékintelligenciám tudott fejlődni. A fejjátékom már előtte is egész jó volt, de annyi technikai képzésünk volt az akadémián, hogy ezen a téren rengeteget fejlődtem.

A taktikai elemek alapjait is itt tudtam elsajátítani, gyakorlatilag mindent megadtak ott, ami kell a felnőttlabdarúgásba történő továbblépéshez

– mondta a már évek óta a német Bundesligában játszó Schäfer az SKLA-ról. Hozzá hasonlóan Gulácsi is elismerte nemrég, hogy „az MTK-s időszakom egy nagyon fontos mérföldkő volt a pályafutásomban”, de másoktól sem lehetett hallani, hogy negatívan beszéljenek az Agárdon vagy a VIII. kerületben eltöltött évekről.

Schäfer András karrierje is az MTK-ból indult. Forrás: MTK Budapest

Noha Európában az Ajax, a Barcelona és a Benfica, vagy a környező országokat tekintve a Crvena zvezda, a Dinamo Zagreb és a Salzburg akadémiájának szintjére még nem feltétlenül ért fel a kék-fehérek neveldéje, a magyar (női és) férfilabdarúgás jövőjére nézve biztató, ami ott történik.

A 2025–26-os idényben az MLSZ öt kiemelt utánpótlás-fiúbajnoksága közül négy korosztályban is az MTK nyerte meg a bajnoki címet, míg U14-ben ezüstérem jutott neki.

Az U19-es elsőségnek köszönhetően az ifjúsági Bajnokok Ligájában is elindulhat az együttes, amely a selejtezőben a kazah Kajrat Almati ellen jövő szerdán játssza a hazai odavágót. A fiatalok tehát nemzetközi színtéren is megmutathatják a képességeiket, hogy az SKLA később még több rangos külföldi ligába szerződő tanítványára büszke lehessen. És nem mellesleg a magyar felnőttválogatott is profitáljon belőle.