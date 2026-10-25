Szoboszlai is a nyolcak egyike – mi az első számú magyar tehetségnevelde titka?

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Magyar Nemzet

Szeptemberben Jurek Gábor lett az évtized negyedik játékosa, akit Marco Rossi szövetségi kapitány az MTK labdarúgójaként hívott meg a magyar válogatottba. Jurek nem a kék-fehérek akadémistája volt, ahogyan a klub jelenlegi alapemberei közül is csak ketten vannak, akik nem csak tinédzseréveik végén vagy azt követően csatlakoztak először a fővárosiakhoz. A Sándor Károly Labdarúgó Akadémia így is óriási hatással van a magyar futballra: az MTK Budapest egykori fiataljai közül Rossi legutóbbi keretében nyolcan is szerepeltek. Ez a szám ráadásul hamarosan tovább nőhet.

Wiszt Péter
2026. 10. 25. 5:39
Az MTK vasárnap a Ferencváros ellen zárja le a bajnoki idény első harmadát Fotó: Mirkó István
A magyar válogatott legutóbbi keretéből nyolcan is megfordultak az SKLA-n
A magyar válogatott legutóbbi keretéből nyolcan is megfordultak az SKLA-n. Fotó: Székelyhidi Balázs

Ilyen magas számot egyetlen másik csapat sem tudott elmondani a keretet illetően, ahogyan az is egyedi, hogy az SKLA alapítása óta több mint harmincan debütáltak később a felnőttválogatottban. Csak a mostani évtizedben pályára lépett a már említetteken túl Balogh Botond, Gera Dániel, Gulácsi Péter, Schön Szabolcs, Szuhodovszki Soma, Vancsa Zalán, Varga Kevin, Varga Roland és Yaakobishvili Áron is közülük.

Schäfer András is hálás a kék-fehéreknek

– Leginkább a játékintelligenciám tudott fejlődni. A fejjátékom már előtte is egész jó volt, de annyi technikai képzésünk volt az akadémián, hogy ezen a téren rengeteget fejlődtem. 

A taktikai elemek alapjait is itt tudtam elsajátítani, gyakorlatilag mindent megadtak ott, ami kell a felnőttlabdarúgásba történő továbblépéshez

– mondta a már évek óta a német Bundesligában játszó Schäfer az SKLA-ról. Hozzá hasonlóan Gulácsi is elismerte nemrég, hogy „az MTK-s időszakom egy nagyon fontos mérföldkő volt a pályafutásomban”, de másoktól sem lehetett hallani, hogy negatívan beszéljenek az Agárdon vagy a VIII. kerületben eltöltött évekről.

Schäfer András karrierje is az MTK-ból indult
Schäfer András karrierje is az MTK-ból indult. Forrás: MTK Budapest

Noha Európában az Ajax, a Barcelona és a Benfica, vagy a környező országokat tekintve a Crvena zvezda, a Dinamo Zagreb és a Salzburg akadémiájának szintjére még nem feltétlenül ért fel a kék-fehérek neveldéje, a magyar (női és) férfilabdarúgás jövőjére nézve biztató, ami ott történik. 

A 2025–26-os idényben az MLSZ öt kiemelt utánpótlás-fiúbajnoksága közül négy korosztályban is az MTK nyerte meg a bajnoki címet, míg U14-ben ezüstérem jutott neki.

Az U19-es elsőségnek köszönhetően az ifjúsági Bajnokok Ligájában is elindulhat az együttes, amely a selejtezőben a kazah Kajrat Almati ellen jövő szerdán játssza a hazai odavágót. A fiatalok tehát nemzetközi színtéren is megmutathatják a képességeiket, hogy az SKLA később még több rangos külföldi ligába szerződő tanítványára büszke lehessen. És nem mellesleg a magyar felnőttválogatott is profitáljon belőle.

 

Labdarúgó NB IGulácsi PéterDemjén PatrikSchäfer Andrásmagyar légióKata MihálySándor Károly Labdarúgó AkadémiaakadémiaMTK BudapestSzoboszlai DominikSzóljon hozzá!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

Előfizetek a hetilapra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Kiss Gergely
idezojelekkormány

Ez mindenkinek sokba fog kerülni

Kiss Gergely avatarja

A Tisza-kormány 2027-es költségvetése sok minden lesz, de nem az igazságosság és a fejlődés költségvetése. A következő években véget ér a munkára épülő gazdaságpolitika korszaka, elmozdulunk a segélyezésre alapuló társadalom felé.

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

Előfizetek a hetilapra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu