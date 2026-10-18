Nem mindennapi góllal verték meg az NB I-ben az Újpestet
Újabb fontos idegenbeli meccset nyert meg a labdarúgó NB I-ben éllovas Puskás Akadémia szombaton este. A felcsúti csapat korábban a bajnok Győr otthonából is elhozta a három pontot, ugyanezt tette most a Megyeri úton rendezett találkozón is. Ráadásul nem mindennapi góllal győztek a vendégek. Németh András helyzetfelismerése zseniális volt az NB I szomat esti zárómérkőzésén.
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