Budapesti olimpia: a sportállamtitkár elárulta, mire vár a kormány

A sportvezető ugyanakkor ennél is tovább ment, amikor arra utalt, hogy a magyar sport jövőjének alakítását és finanszírozását hosszú távon a MOB-ra lehetne bízni.

– Azt mondjuk, hogy a sport parlamentje a Magyar Olimpiai Bizottság, ott csúcsosodik ki a szakma, minden képviselő ott van, aki a sporthoz ért. Akkor miért ne lehetne a jövőben a mindenkori politikában rábízni a sport finanszírozását, jövőjét? – tette fel a kérdést.

Nincs napirenden, hogy áttérjünk az olasz mintára

Gyulay a lex Kubatov néven elhíresült sportvezetői összeférhetetlenségi törvénytervezetre is utalva azt mondta, hogy a sport politikamentessége nem elsősorban azon múlik, hogy politikusok töltenek-e be vezető tisztségeket a sportszövetségekben.

Nem attól lesz politikamentes a sport, hogy Németh Szilárd vagy Kósa Lajos áll-e egy szövetség élén, hanem attól, hogy bízunk annyira a civil szakmában, hogy rábízzuk a szervezését, és elemeljük a politikát róla

– jelentette ki.

Hozzátette, a jelenlegi politikai vezetés részéről érzékel nyitottságot a civil sportszervezetek véleményének meghallgatására, amiben a MOB partner kíván lenni.

Kálnoki-Kiss Attila ugyanakkor világossá tette, hogy a sportirányítás ilyen mértékű átalakítása jelenleg nincs napirenden. Az államtitkár szerint nemzetközi szinten többféle működő modell létezik. Példaként az Olasz Olimpiai Bizottságot említette, amely évtizedek óta széles jogkörökkel rendelkezik, ehhez azonban megfelelő szervezeti struktúrát is kiépített.

– Azzal egyetértek, hogy olimpiai ciklus közben változtatni ilyen rendszereken nem ildomos. De nem aktuális ez a kérdés jelen pillanatban – szögezte le Kálnoki-Kiss Attila.

Budapest 2036: jövő márciusban jöhet az újabb fontos lépés

A konferencián a 2036-os budapesti olimpia lehetősége is szóba került. Gyulay Zsolt elmondta, hogy a MOB az elmúlt két évben a fővárossal együtt vett részt az olimpiai rendezés előkészítését célzó folyamatban, amelynek következő fontos állomása 2027 márciusában várható.