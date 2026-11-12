Budapesti olimpia: a sportállamtitkár elárulta, mire vár a kormány

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Magyar Nemzet

A Magyar Olimpiai Bizottság (MOB) elnöke szerint a magyar sport hosszú távú fejlődését az szolgálná, ha a sportfinanszírozást és a szakmai irányítást a politikai változásoktól függetlenül, a civil szféra felügyelete alatt működtetnék. Gyulay Zsolt erről a Merre tovább, magyar sport? című konferencián beszélt, ahol Kálnoki-Kiss Attila sportért felelős államtitkár is reagált a felvetésére. A két sportvezető a 2036-os budapesti olimpia lehetőségét is megvitatta, amelynek ügyében 2027 márciusában jöhet el a következő fontos lépés.

Szalay Attila
2026. 11. 12. 15:09
Budapesti olimpia: a sportállamtitkár elárulta, mire vár a kormány
Kálnoki-Kiss Attila és Gyulay Zsolt Forrás: utanpotlassport.hu / Vasas Attila

A sportvezető ugyanakkor ennél is tovább ment, amikor arra utalt, hogy a magyar sport jövőjének alakítását és finanszírozását hosszú távon a MOB-ra lehetne bízni.

– Azt mondjuk, hogy a sport parlamentje a Magyar Olimpiai Bizottság, ott csúcsosodik ki a szakma, minden képviselő ott van, aki a sporthoz ért. Akkor miért ne lehetne a jövőben a mindenkori politikában rábízni a sport finanszírozását, jövőjét? – tette fel a kérdést.

Nincs napirenden, hogy áttérjünk az olasz mintára

Gyulay a lex Kubatov néven elhíresült sportvezetői összeférhetetlenségi törvénytervezetre is utalva azt mondta, hogy a sport politikamentessége nem elsősorban azon múlik, hogy politikusok töltenek-e be vezető tisztségeket a sportszövetségekben.

Nem attól lesz politikamentes a sport, hogy Németh Szilárd vagy Kósa Lajos áll-e egy szövetség élén, hanem attól, hogy bízunk annyira a civil szakmában, hogy rábízzuk a szervezését, és elemeljük a politikát róla

– jelentette ki.

Hozzátette, a jelenlegi politikai vezetés részéről érzékel nyitottságot a civil sportszervezetek véleményének meghallgatására, amiben a MOB partner kíván lenni.

Kálnoki-Kiss Attila ugyanakkor világossá tette, hogy a sportirányítás ilyen mértékű átalakítása jelenleg nincs napirenden. Az államtitkár szerint nemzetközi szinten többféle működő modell létezik. Példaként az Olasz Olimpiai Bizottságot említette, amely évtizedek óta széles jogkörökkel rendelkezik, ehhez azonban megfelelő szervezeti struktúrát is kiépített.

– Azzal egyetértek, hogy olimpiai ciklus közben változtatni ilyen rendszereken nem ildomos. De nem aktuális ez a kérdés jelen pillanatban – szögezte le Kálnoki-Kiss Attila.

Budapest 2036: jövő márciusban jöhet az újabb fontos lépés

A konferencián a 2036-os budapesti olimpia lehetősége is szóba került. Gyulay Zsolt elmondta, hogy a MOB az elmúlt két évben a fővárossal együtt vett részt az olimpiai rendezés előkészítését célzó folyamatban, amelynek következő fontos állomása 2027 márciusában várható.

A Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) ugyanis eddig az időpontig hosszabbította meg az előzetes egyeztetések folyamatát, és ekkor állhat össze a lehetséges rendezők szűkített listája.

– Akkor lesz egy rövidített lista, amin ha reményeim szerint ott vagyunk, akkor kezdődhet az a stratégiai párbeszéd a NOB-bal, amihez már hozzá kell tenni a kormányzatot, a sportállamtitkárságot is – mondta Gyulay.

A MOB elnöke hangsúlyozta, hogy az eddigi munkát saját kezdeményezésükre végezték, mert meggyőződésük, hogy egy budapesti olimpia az egész országot egyesítő közös cél lehetne.

Gyulay ismertetése szerint a stratégiai párbeszéd 2027 márciusától 2028 végéig tarthat, majd a Los Angeles-i olimpia után dönthet a NOB arról, hogy egy-két lehetséges rendezőt meghív-e a célzott tárgyalásokra.

A kormány figyelemmel követi a folyamatot

Kálnoki-Kiss Attila szerint a sportállamtitkárság figyelemmel követi a folyamatot, de a konkrét kormányzati szerepvállalásról szóló egyeztetésekkel megvárnák, hogy Budapest felkerül-e a szűkített listára.

Az államtitkárság rajta tartja ezen a szemét. Gondolati síkon minden megvan ahhoz, hogy beszéljünk a hogyan továbbról, ha rákerülünk a short listre. De ezt a lépést mindenképpen szeretnénk megvárni

– fogalmazott a sportállamtitkár.

Gyulay Zsolt arról is beszélt, hogy a főváros aktívan részt vesz az olimpiai rendezés előkészítésében, mert jelentős lehetőséget lát az eseményhez kapcsolódó fejlesztések felgyorsításában.

– Ez egy stadionstoppos olimpia lenne, tehát megnéznénk, hol vannak meg a már meglévő létesítmények, akár regionális szinten is – magyarázta a MOB elnöke.

Gyulay szerint a rendezés nemcsak a magyar sport számára lenne fontos, hanem Budapestnek és az egész országnak is, elsősorban az infrastruktúra fejlesztése és egy közös nemzeti cél megvalósítása miatt.

budapesti olimpiaKálnoki Kis AttilaGyulay ZsoltMagyar Olimpiai BizottságKomment 1

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

Előfizetek a hetilapra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Odrobina Kristóf
idezojelekMagyar Péter

Magyar Péter az irányíthatatlan Fradi-tábortól retteg: a klubot is képes tönkretenni a Kubatov elleni bosszúért

Odrobina Kristóf avatarja

Egy olyan közösség, amit nem lehet irányítani, a hatalom szemében mindig veszélyesebb bármilyen ellenfélnél.

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

Előfizetek a hetilapra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu