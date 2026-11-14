A magyar válogatottnak kedvezőtlen eredmény született Észak-Írországban

Magyarországnak nyernie kell a csoport első helyéhez

Kedden 20.45-től Magyarország Észak-Írországot fogadja, és hazai győzelem esetén Marco Rossi csapata, egyébként viszont az északír válogatott zár a kvartett élén. Ukrajna ugyanabban az időpontban (Kassán) Georgiát látja vendégül, a tét ott a biztos bennmaradás lesz. A B divízió csoportjaiból az első helyezettek feljutnak a legjobbak közé, míg a másodikok márciusban osztályozót játszanak az A ligába kerülésért az élvonal két rosszabb mérlegű harmadik, illetve két jobb mérlegű negyedik helyezettével szemben.

Nemzetek Ligája, 5. forduló, szombati eredmények:

A divízió:

4. csoport:

Norvégia–Wales 3-1 (0-0)

Portugália–Dánia 1-4 (0-1)

Az állás: 1. (és már negyeddöntős) Portugália 12 pont, 2. Dánia 9, 3. Norvégia 6, 4. Wales 3.

B divízió:

2. csoport:

Georgia–Magyarország 0-2 (0-0)

Észak-Írország–Ukrajna 1-0 (0-0)

Az állás: 1. Észak-Írország 11 pont, 2. Magyarország 10, 3. Ukrajna 4, 4. Georgia 2.

3. csoport:

Koszovó–Izrael 0-0

Ausztria–Írország 1-0 (0-0)

Az állás: 1. Ausztria 11 pont, 2. Koszovó 6, 3. Írország 5, 4. Izrael 3.

4. csoport: