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A magyar válogatottnak kedvezőtlen eredmény született Észak-Írországban

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Az 5. forduló szombati játéknapján Ukrajna Észak-Írország vendége volt a labdarúgó Nemzetek Ligája B divíziójában. A második félidő közepén Terry Devlin szerzett vezetést, és ezzel 1-0-ra nyertek is az északírek. Ez egyben azt jelenti, hogy Magyarországnak nem elég a döntetlen, hanem muszáj győznie kedden a csoportelsőség megszerzéséhez.

Wiszt Péter
2026. 11. 14. 22:37
A magyar válogatottnak kedvezőtlen eredmény született Észak-Írországban
Belfastban léptek pályára az ukránok Fotó: AFP/Paul Faith

Magyarországnak nyernie kell a csoport első helyéhez

Kedden 20.45-től Magyarország Észak-Írországot fogadja, és hazai győzelem esetén Marco Rossi csapata, egyébként viszont az északír válogatott zár a kvartett élén. Ukrajna ugyanabban az időpontban (Kassán) Georgiát látja vendégül, a tét ott a biztos bennmaradás lesz. A B divízió csoportjaiból az első helyezettek feljutnak a legjobbak közé, míg a másodikok márciusban osztályozót játszanak az A ligába kerülésért az élvonal két rosszabb mérlegű harmadik, illetve két jobb mérlegű negyedik helyezettével szemben.

Nemzetek Ligája, 5. forduló, szombati eredmények:

A divízió:

4. csoport:

  • Norvégia–Wales 3-1 (0-0)
  • Portugália–Dánia 1-4 (0-1)
  • Az állás: 1. (és már negyeddöntős) Portugália 12 pont, 2. Dánia 9, 3. Norvégia 6, 4. Wales 3.

B divízió:

2. csoport:

  • Georgia–Magyarország 0-2 (0-0)
  • Észak-Írország–Ukrajna 1-0 (0-0)
  • Az állás: 1. Észak-Írország 11 pont, 2. Magyarország 10, 3. Ukrajna 4, 4. Georgia 2.

3. csoport:

  • Koszovó–Izrael 0-0
  • Ausztria–Írország 1-0 (0-0)
  • Az állás: 1. Ausztria 11 pont, 2. Koszovó 6, 3. Írország 5, 4. Izrael 3.

4. csoport:

  • Svédország–Bosznia-Hercegovina 3-2 (3-0)
  • Románia–Lengyelország 2-1 (0-0)
  • Az állás: 1. Svédország 13 pont, 2. Bosznia-Hercegovina 8, 3. Lengyelország 4, 4. Románia 3.

 

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