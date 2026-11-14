Remek hajrával maradt hibátlan a magyar női kosárlabda-válogatott
A magyar válogatott a 2. fordulóban is megőrizte veretlenségét a női kosárlabda Európa-bajnokság selejtezősorozatában. Völgyi Péter együttese a németországi bravúrgyőzelem után szombaton Portugália ellen jó hajrával 65-56-ra nyert Miskolcon.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en