Lamine Yamal megsérült, és esélye sem volt az éves díjra, amit csapattársa kapott meg

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A spanyol labdarúgó-bajnokság 12. fordulójának vasárnap esti rangadóján a címvédő és éllovas Barcelona hátrányból fordítva 2-1-re győzött az Atlético Madrid otthonában. A vendégeknél megsérült Lamine Yamal, aki ezáltal ideiglenesen kikerült a spanyol válogatott keretéből is. Yamal egy egyéni díjról is lemaradt, bár ez eleve biztos volt: klub- és honfitársa, Pau Cubarsí lett idén a Golden Boy-díj győztese.

Wiszt Péter
2026. 11. 09. 18:32
Lamine Yamal megsérült, és esélye sem volt az éves díjra, amit csapattársa kapott meg
Lamine Yamal a győzelemnek örülhetett, a térdsérülésnek kevésbé Fotó: NurPhoto via AFP/Cesar Ortiz Gonzalez

Lamine Yamal nemrég elnyerte a Kopa-díjat, amely hasonló kritériumokkal rendelkezik, mint a Golden Boy-díj, ám utóbbit egy játékos csak egyszer kaphatja meg pályafutása során, és Yamal 2024-ben ezt már megtette. A jelenleg is spanyol válogatott kerettag Cubarsí olyan nevekhez csatlakozott klub- és honfitársa mellett, mint Wayne Rooney (2004), Lionel Messi (2005), Kylian Mbappé (2017), Erling Haaland (2020), Jude Bellingham (2023) és Désiré Doué (2025).

 

BarcelonaLamine YamalPau Cubarsíspanyol válogatottNemzetek LigájaSzóljon hozzá!

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