Lamine Yamal megsérült, és esélye sem volt az éves díjra, amit csapattársa kapott meg

Lamine Yamal nemrég elnyerte a Kopa-díjat, amely hasonló kritériumokkal rendelkezik, mint a Golden Boy-díj, ám utóbbit egy játékos csak egyszer kaphatja meg pályafutása során, és Yamal 2024-ben ezt már megtette. A jelenleg is spanyol válogatott kerettag Cubarsí olyan nevekhez csatlakozott klub- és honfitársa mellett, mint Wayne Rooney (2004), Lionel Messi (2005), Kylian Mbappé (2017), Erling Haaland (2020), Jude Bellingham (2023) és Désiré Doué (2025).