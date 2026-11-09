Lamine Yamal nemrég elnyerte a Kopa-díjat, amely hasonló kritériumokkal rendelkezik, mint a Golden Boy-díj, ám utóbbit egy játékos csak egyszer kaphatja meg pályafutása során, és Yamal 2024-ben ezt már megtette. A jelenleg is spanyol válogatott kerettag Cubarsí olyan nevekhez csatlakozott klub- és honfitársa mellett, mint Wayne Rooney (2004), Lionel Messi (2005), Kylian Mbappé (2017), Erling Haaland (2020), Jude Bellingham (2023) és Désiré Doué (2025).
Lamine Yamal megsérült, és esélye sem volt az éves díjra, amit csapattársa kapott meg
A spanyol labdarúgó-bajnokság 12. fordulójának vasárnap esti rangadóján a címvédő és éllovas Barcelona hátrányból fordítva 2-1-re győzött az Atlético Madrid otthonában. A vendégeknél megsérült Lamine Yamal, aki ezáltal ideiglenesen kikerült a spanyol válogatott keretéből is. Yamal egy egyéni díjról is lemaradt, bár ez eleve biztos volt: klub- és honfitársa, Pau Cubarsí lett idén a Golden Boy-díj győztese.
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