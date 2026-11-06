Mourinho nem akar kedvezni Viníciusnak, a rossz játékos ismérvét is leleplezte

Atlético–Barcelona: Mourinho dupla vereséget szeretne

A La Liga-forduló rangadóját vasárnap rendezik Madridban, ahol az Atlético a Barcelonát fogadja. – Az Atlético Madrid–Barcelona-mérkőzésen azt szeretném, ha mindkét csapat kikapna. De legalább az segít nekünk, hogy valamelyikük biztosan pontokat fog veszíteni. Őszintén szólva, nekem teljesen mindegy, mi lesz a végeredmény – mondta a Real vezetőedzője.

A katalánok két ponttal vezetik a tabellát a második Matracosok, és hárommal a harmadik Real Madrid előtt, így ha José Mourinho csapata nyer Valenciában, biztosan előrelép egy pozíciót.