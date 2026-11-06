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Mourinho nem akar kedvezni Viníciusnak, a rossz játékos ismérvét is leleplezte

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A spanyol labdarúgó-bajnokság 12. fordulójában a Real Madrid egy győzelemmel biztosan előrelép a második helyre a tabellán, az Atlético Madrid és a Barcelona közül ugyanis legalább egy csapat pontot fog veszíteni. José Mourinho ennek örül, bár a rangadó eredménye nem érdekli. A Real vezetőedzője Vinícius Júnior kapcsán is erős kijelentést tett.

Wiszt Péter
2026. 11. 06. 11:39
Mourinho nem akar kedvezni Viníciusnak, a rossz játékos ismérvét is leleplezte
A Real Madridban formán kívül játszó Vinícius Júnior legközelebb Japán és Szingapúr ellen, Carlo Ancelotti brazil válogatottjában léphet pályára Fotó: NurPhoto via AFP/Alberto Gardin

Atlético–Barcelona: Mourinho dupla vereséget szeretne

A La Liga-forduló rangadóját vasárnap rendezik Madridban, ahol az Atlético a Barcelonát fogadja. – Az Atlético Madrid–Barcelona-mérkőzésen azt szeretném, ha mindkét csapat kikapna. De legalább az segít nekünk, hogy valamelyikük biztosan pontokat fog veszíteni. Őszintén szólva, nekem teljesen mindegy, mi lesz a végeredmény – mondta a Real vezetőedzője.

A katalánok két ponttal vezetik a tabellát a második Matracosok, és hárommal a harmadik Real Madrid előtt, így ha José Mourinho csapata nyer Valenciában, biztosan előrelép egy pozíciót.

 

Real MadridJosé Mourinhospanyol fociVinícius JúniorSzóljon hozzá!

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