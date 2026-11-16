A börtön sem törölhette le a futball legszebb mosolyát: Ronaldinho 46 évesen visszatért

Utolsónak hitt profi mérkőzését 2015 szeptemberében a Fluminense színeiben játszotta, majd futsalban és bemutatómérkőzéseken is szerepelt, mielőtt 2018 januárjában hivatalosan bejelentette a visszavonulását.

A következő években már elsősorban reklámeseményeken, gálamérkőzéseken és különféle sportnépszerűsítő rendezvényeken tűnt fel. Az élete azonban 2020 márciusában egészen váratlan fordulatot vett.

Ronaldinhót testvérével és menedzserével, Roberto de Assis Moreirával együtt Paraguayban őrizetbe vették, miután hamis útlevelekkel léptek be az országba. A brazil klasszis azt állította, nem tudott arról, hogy a számára biztosított dokumentumok nem valódiak.

A futballvilág megdöbbenésére a korábbi világsztár egy paraguayi börtönbe került, ahol 32 napot töltött fogságban. A szokatlan körülmények ellenére a labdától ott sem szakadt el. Részt vett egy rabok között rendezett futballtornán, amelynek döntőjében csapata 11-2-re győzött. Ronaldinho öt gólt szerzett és hat gólpasszt adott, a győztesek jutalma pedig egészen meghökkentő módon egy 16 kilogrammos malac volt.

Ronaldinho a 40. születésnapját is a börtönben töltötte, ahonnan egy asuncióni luxusszállodába helyezték át, és házi őrizetben maradt. Végül 2020 augusztusában, több mint öt hónappal a letartóztatása után szabadon távozhatott. A paraguayi bíróság feltételes eljárási döntéssel lezárta az ügyét, a brazilnak pedig 90 ezer dollárt kellett fizetnie. Az ügyészek nem találtak bizonyítékot arra, hogy személyesen részt vett volna a hamis dokumentumok beszerzésében.

Magyarországon is feltűnt, még a divat világába is belekóstolt

A börtönügy után Ronaldinho folytatta világ körüli utazásait, és újra rendszeresen megjelent sporteseményeken. A teqball egyik legismertebb nemzetközi nagyköveteként Magyarországon is többször járt: 2019-ben a budapesti világbajnokságon, 2022-ben pedig egy újabb nemzetközi versenyen találkozhattak vele a rajongók.

Lisztes Krisztiánnal is játszott bemutatómérkőzést.

A korábbi futballsztár a pályán kívül is igyekezett kihasználni népszerűségét. Zenei projektekkel foglalkozott, reklámkampányokban vállalt szerepet, 2024-ben pedig a párizsi divathéten is kifutóra lépett, méghozzá egy olyan felsőben, amelyen saját arcképe szerepelt.