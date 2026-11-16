A börtön sem törölhette le a futball legszebb mosolyát: Ronaldinho 46 évesen visszatért

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A Barcelona egykori brazil világsztárja, Ronaldinho 46 évesen, több mint 11 év után ismét profi labdarúgó-mérkőzésen lépett pályára. Az aranylabdás az olasz harmadosztályú Ravenna mezében győzelemmel tért vissza. Ronaldinho az elmúlt évtizedben járt magyarországi teqballversenyeken, divatbemutatón szerepelt, és hamis útlevelek miatt egy paraguayi börtönben is raboskodott. Most újra a felejthetetlen gyermeki mosolya kísérte a labdaérintéseit, és már a folytatást sem zárja ki.

Szalay Attila
2026. 11. 16. 8:43
Ronaldinho 11 év után újra profi futballmeccsen lépett pályára
Ronaldinho 11 év után újra profi futballmeccsen lépett pályára Fotó: STEFANO RELLANDINI Forrás: AFP

Utolsónak hitt profi mérkőzését 2015 szeptemberében a Fluminense színeiben játszotta, majd futsalban és bemutatómérkőzéseken is szerepelt, mielőtt 2018 januárjában hivatalosan bejelentette a visszavonulását.

A következő években már elsősorban reklámeseményeken, gálamérkőzéseken és különféle sportnépszerűsítő rendezvényeken tűnt fel. Az élete azonban 2020 márciusában egészen váratlan fordulatot vett.

Ronaldinhót testvérével és menedzserével, Roberto de Assis Moreirával együtt Paraguayban őrizetbe vették, miután hamis útlevelekkel léptek be az országba. A brazil klasszis azt állította, nem tudott arról, hogy a számára biztosított dokumentumok nem valódiak.

A futballvilág megdöbbenésére a korábbi világsztár egy paraguayi börtönbe került, ahol 32 napot töltött fogságban. A szokatlan körülmények ellenére a labdától ott sem szakadt el. Részt vett egy rabok között rendezett futballtornán, amelynek döntőjében csapata 11-2-re győzött. Ronaldinho öt gólt szerzett és hat gólpasszt adott, a győztesek jutalma pedig egészen meghökkentő módon egy 16 kilogrammos malac volt.

Ronaldinho a 40. születésnapját is a börtönben töltötte, ahonnan egy asuncióni luxusszállodába helyezték át, és házi őrizetben maradt. Végül 2020 augusztusában, több mint öt hónappal a letartóztatása után szabadon távozhatott. A paraguayi bíróság feltételes eljárási döntéssel lezárta az ügyét, a brazilnak pedig 90 ezer dollárt kellett fizetnie. Az ügyészek nem találtak bizonyítékot arra, hogy személyesen részt vett volna a hamis dokumentumok beszerzésében.

Magyarországon is feltűnt, még a divat világába is belekóstolt

A börtönügy után Ronaldinho folytatta világ körüli utazásait, és újra rendszeresen megjelent sporteseményeken. A teqball egyik legismertebb nemzetközi nagyköveteként Magyarországon is többször járt: 2019-ben a budapesti világbajnokságon, 2022-ben pedig egy újabb nemzetközi versenyen találkozhattak vele a rajongók. 

Lisztes Krisztiánnal is játszott bemutatómérkőzést.

A korábbi futballsztár a pályán kívül is igyekezett kihasználni népszerűségét. Zenei projektekkel foglalkozott, reklámkampányokban vállalt szerepet, 2024-ben pedig a párizsi divathéten is kifutóra lépett, méghozzá egy olyan felsőben, amelyen saját arcképe szerepelt.

A profi labdarúgásba való visszatérés ötlete végül egy régi barátságból született. Ignazio Cipriani, a Ravenna elnöke meggyőzte Ronaldinhót, hogy az olasz harmadosztályban ismét húzzon futballcipőt. A brazil legenda tulajdonosi részesedést is szerzett a klubban, és saját R10-es márkájával is együttműködik a Ravennával.

Nem akart lejönni a pályáról, és már a folytatásról beszél

Az olaszországi visszatérés különlegessége, hogy Ronaldinho mindössze két nappal a találkozó előtt érkezett meg Olaszországba. Eredetileg nagyjából harmincpercnyi játékot terveztek számára, végül azonban az egész első félidőt a pályán töltötte.

– Nem akart lejönni, annyira élvezte a játékot – árulta el a Sky Sportnak a Ravenna elnöke, Ignazio Cipriani.

A klub alelnöke, Ariedo Braida, aki a Milannál is együtt dolgozott Ronaldinhóval, szintén elismerően beszélt a brazilról.

– Vannak, akik tudnak futballozni, és vannak, akik csak rugdossák a labdát. Ő tud futballozni. Egy olyan bajnok, mint Ronaldinho, a gyerekeket és a felnőtteket egyaránt elvarázsolja – fogalmazott Braida, aki reméli, hogy újra láthatják a csapatban.

Ronaldinho egyébként a 300. hivatalos gólját szerette volna megszerezni a visszatérés alkalmával, ez végül nem sikerült. Könnyen lehet azonban, hogy lesz még lehetősége elérni a mérföldkövet.

– Nem tudom, lesz-e még újabb mérkőzésem. Ezt az elnök dönti el. De mindig megmondtam neki: ha szüksége van rám, itt vagyok. Ha felhív, visszajövök – jelentette ki Ronaldinho mosolyogva.

Úgy, ahogy a fénykorában mindig is láthattuk.

RonaldinhoRavennaOlaszországSzóljon hozzá!

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