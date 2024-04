Ronaldinho visszatért, de honfitársa volt a Barcelona hőse

A hét évvel ezelőtti klasszikus párharcban Sergi Roberto szerezte a Barcelona továbbjutást érő gólját, ő idén kihagyja a visszavágót ez az első meccs első félidejében kapott sárga lapjával eldőlt. Sokáig viszont nem szomorkodott, ugyanis néhány perccel később Raphinha vezetést szerzett a Barcelonának: Donnarumma Lewandowski elől még bravúrral mentett, de a labda a brazil támadó elé került, akinek nem volt igazán nehéz dolga.

Ronaldinho a PSG és a Barcelona meccsén

Nem Luis Enrique az egyetlen, aki a PSG-hez és a Barcához is kötődik. Ousmane Dembélé volt klubja ellen játszott a PSG színeiben. No, és ott volt a stadionban minden idők egyik legzseniálisabb futballistája, Ronaldinho is, aki mindkét csapatban megfordult pályafutása során.

Ronaldinho természetesen már nem lőhetett gólt, Dembélé viszont igen: a második félidő elején egy higgadt csel után bombagóllal egyenlített a francia támadó.

S mire felocsúdott volna a Barcelona, már hátrányban volt: Vitinha az 51. perc elején már a PSG-nek szerezte meg a vezetést. Sőt, a csereként beállt Barcola lövésénél a keresztléc mentette meg a katalánokat.