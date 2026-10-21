Itt a vége – Remélem, most kezdődik!

Tévesen írta le magát Juhász Péter Pált is, ennek részleteit nem közöljük, de az ügyészek szerint csupa olyan tulajdonságról, jellegzetes ismertetőjegyről van szó, amit ilyen testi kontaktus esetén tudnia kellett volna. Az is Bangó hitelessége ellen szólt, hogy a fiú «vallomásait egyes részleteiben többször megváltoztatta». Arra is volt példa, hogy csak «az állításaival ellentmondó bizonyítékok elétárása után tett vallomást».

Az indoklásban arra is hivatkoznak, hogy a tanú korábban senkinek meg sem említette a vele történteket. Tanúként kihallgatták Bangó egykori gyámját is, aki a Szőlő utcai létesítményben is rendszeresen látogatta őt. Elmondása szerint sem ekkor, sem utána, már az aszódi javítóintézetben töltött időszakban sem jelezte neki, hogy akár szexuális, akár más bántalmazás érte Juhász Péter Pál vagy más személy részéről. A Szőlő utcai létesítményben hónapokon át, hetente kétszer járt az intézet pszichológusához is, de neki sem említett ilyesmit. Ugyanezt vallották az akkor ott dolgozó nevelők és a szintén meghallgatott társai, de még a barátainak sem mondott semmit az igazgatóval kapcsolatban. Így viszont az ügyészség egyetlen közvetett tanút sem talált, aki alátámasztotta volna a fiú állításait. (...)