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Itt a vége – Remélem, most kezdődik!

A „zsoltibácsi” ügynek vége. Ideje, hogy elkezdődjön az elégtétel!

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Bayer Zsolt
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2026. 10. 21. 15:35
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Tévesen írta le magát Juhász Péter Pált is, ennek részleteit nem közöljük, de az ügyészek szerint csupa olyan tulajdonságról, jellegzetes ismertetőjegyről van szó, amit ilyen testi kontaktus esetén tudnia kellett volna. Az is Bangó hitelessége ellen szólt, hogy a fiú «vallomásait egyes részleteiben többször megváltoztatta». Arra is volt példa, hogy csak «az állításaival ellentmondó bizonyítékok elétárása után tett vallomást».

Az indoklásban arra is hivatkoznak, hogy a tanú korábban senkinek meg sem említette a vele történteket. Tanúként kihallgatták Bangó egykori gyámját is, aki a Szőlő utcai létesítményben is rendszeresen látogatta őt. Elmondása szerint sem ekkor, sem utána, már az aszódi javítóintézetben töltött időszakban sem jelezte neki, hogy akár szexuális, akár más bántalmazás érte Juhász Péter Pál vagy más személy részéről. A Szőlő utcai létesítményben hónapokon át, hetente kétszer járt az intézet pszichológusához is, de neki sem említett ilyesmit. Ugyanezt vallották az akkor ott dolgozó nevelők és a szintén meghallgatott társai, de még a barátainak sem mondott semmit az igazgatóval kapcsolatban. Így viszont az ügyészség egyetlen közvetett tanút sem talált, aki alátámasztotta volna a fiú állításait. (...)

Bangó Sándor az első olyan Szőlő utcai fiú volt, aki szerepelt a Demokratikus Koalíció (DK) kiskorú áldozatokról szóló videójában. A parlamentbe jutásért küzdő ellenzéki párt az akkor még hatalmon lévő Fideszt a javítóintézeti bántalmazások, illetve a gyermekvédelem helyzete miatt támadta. Bangó a vele készült videóban még arcát eltakarva és eltorzított hangon Dobrev Klárának nyilatkozott Juhász egyik áldozataként. Később már ő maga vállalta nevének és arcának nyilvánosságra hozatalát, amire Dobrev utólag szintén ráerősített. Csakhogy a nyomozók ezeket «az egyéb fórumokon, például politikai interjúkban» tett nyilatkozatait is vizsgálták, és arra jutottak, hogy ezekben is eltérések vannak a vallomásaihoz képest. Ráadásul az ügyész konkrét kérdésére először tagadta, hogy vallomásaiért vagy nyilatkozataiért anyagi előnyt vagy támogatást kapott volna. Egy későbbi kihallgatásán viszont – miután erre vonatkozó bizonyítékokat tártak elé – megváltoztatta a vallomását: elismerte, hogy a DK-tól élelmiszercsomagokat, ruhákat, egy drága mobiltelefont kapott, és az ügyvédjét is ők fizették.

A nyomozók azt is firtatták, hogy ha tudott Juhász 2025 májusi letartóztatásáról, vajon miért nem jelentkezett magától a hatóságoknál, miért keresett meg először több politikai szereplőt a történetével. Bangó arra hivatkozott, hogy «senki sem képes arra, hogy önmagától ilyenbe belemenjen», illetve tartott attól is, hogy az igazgató állítólag befolyásos kapcsolatokkal rendelkezik. Az ügyészség végül mindebből arra a következtetésre jutott, hogy Bangó története valótlan és utólagosan felépített. Ezt támasztotta alá szerintük az eljárásba bevont igazságügyi elmeorvos és pszichológus szakvéleménye is. Ezekből egyértelműen az derült ki, mennyire befolyásolható és érzelmileg labilis az egész életében állami intézetek és nevelőszülők között hányódó, elképesztően nehéz sorsú fiatal. (...) Ötévesen vette magához az anyja, de 8 hónap után közölte, hogy a gyerek magatartásproblémái miatt mégsem vállalja a gondozását. A szüleiről ezen kívül annyi szerepel, hogy «nem kívántak kapcsolatot tartani vele».

A fiút ettől kezdve sodródott nevelőszülők, egy lakásotthon, majd már egy speciális, fél-zárt gyermekotthon között. «Kirívóan agresszív és közösségellenes viselkedése miatt» több alkalommal indult ellene büntetőeljárás vagyon elleni bűncselekmények elkövetése miatt. Kilenc alkalommal el is ítélték, és ahogy fogalmaznak, a határozat születésekor is felfüggesztett szabadságvesztés próbaideje alatt állt. (...)

(...) a nyomozók arra is hivatkoztak, hogy már korábban is előfordult, hogy alaptalanul vádolt meg másokat szexuális jellegű visszaéléssel. Ezek az esetek 2017-ben és 2018-ban történtek, végül az egyiket a hatóság bűncselekmény hiánya, a másiknál bizonyítottság hiánya miatt szüntették meg az eljárásokat. (...)

(...) a volt Szőlő utcai dolgozó névtelenül szintén videóinterjút adott a DK-nak, majd az ügyészség szerint még aktívan segített is a pártnak felkutatni a későbbi «koronatanút». A telefonjából megszerzett üzenetváltás alapján ő maga volt az, aki megkereste Bangó Sándort kifejezetten azért, hogy beszéljen a Szőlő utcai dolgokról. (...) A dokumentumban szerepel egy olyan eset, ami a leírás alapján alááshatja Bangó hitelességét: a 2026 júliusi kihallgatását követően az ügyészség elrendelte a mobiltelefonjának és okosórájának lefoglalását. Ezt a tanú úgy próbálta megakadályozni, hogy telefonját és okosóráját földhöz vágva próbálta azokat összetörni – olvasható az iratban. (...)”

Hamis vádak, önellentmondások, hazugságok, anyagi ellenszolgáltatások, korábban is előforduló hamis vádak, melyek szexuális visszaélésekről szóltak, összetört mobiltelefonok, kirívóan agresszív, közösségellenes magatartás, bűncselekmények sorozatos elkövetése, kilenc alkalommal elítélve – ez Bangó Sándor. És ilyenkor, ezen a ponton szükséges könnyeket elmorzsolva és nagyot sóhajtva kijelenteni, hogy „szegény, ő egy áldozat”.

Bangó Sándor áldozat. Ezt elismerem. De a hozzá hasonló sorsú ám ilyesmiket soha el nem követő társai iránti tisztelettől vezérelve ugyanekkor fontos kijelenteni azt is, hogy Bangó Sándor egy gazember is egyben.

Ennek a Bangó Sándornak a felhasználásával építették fel a mögöttünk hagyott választási kampányban a „Zsolti bácsi” ügyet az igazi gazemberek.

Név szerint:

Az akkor még a parlamentben ülő DK képviselői, leginkább Arató Gergely és Vadai Ágnes.

A DK elnöke, Dobrev Klára.

A „Juhi” néven becézgetett Juhász Péter.

Bangó egyik „mentora”, Füssy Angéla.

A jelenlegi miniszterelnök testvére, a Kontroll „újságírója”, Magyar Márton.

Az ügyvéd Litresits András.

És persze a teljes „független-objektív” sajtó.

Itt az ideje, hogy nevezettek feleljenek a tetteikért!

Itt az ideje, hogy Bangó Sándor tizedszer is el legyen ítélve és börtönbe vonuljon rágalmazásért, becsületsértésért, hamis tanúzásért.

Ez az ügy volt, a „zsoltibácsizás” volt az elmúlt harminchat év legocsmányabb, legaljasabb, legbecstelenebb, legundorítóbb politikai „kampánya”, karaktergyilkossága, rágalomhadjárata.

Akik ebben részt vettek, kivétel nélkül gazember bűnözők.

Ezt nem úszhatják meg következmények nélkül.

A „zsoltibácsi” ügynek vége. Ideje, hogy elkezdődjön az elégtétel!

bangó sándorjuhász pétergyermekvédelem

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