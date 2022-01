Hat Mitteleuropa Gegner im Osten? - I. Der Fall Weißrussland

Dieser Artikel ist am 24. Januar 2022 auf dem Portal Corvinák erschienen.

Im Februar soll ein bilaterales Treffen zwischen Viktor Orbán und Wladimir Putin stattfinden. Auf der Tagesordnung stehen der Ausbau des Paks-Kraftwerks durch Rosatom, die Lage in der Ukraine, die Produktion von russischem Impfstoff in Ungarn und die Zusammenarbeit im Weltraum. Diese Bereitschaft, etwas aufzubauen, steht im Gegensatz zu den schädlichen Konflikten, die die europäisch-russischen Beziehungen zunehmend polarisieren. Dieser Versuch setzt auf Eintracht, zum Vorteil für Mitteleuropa. Wir eröffnen unsere Überlegungen mit dem Fall Weißrussland – der seit einigen Wochen im toten Winkel liegt und die Komplexität jeglicher Nachbarschaftspolitik für Mitteleuropa verdeutlicht.

Die Beziehungen zwischen der EU und Weißrussland haben sich seit den Präsidentschaftswahlen im Sommer 2020 dramatisch verschlechtert, und die europäischen Nachbarn Weißrusslands (allen voran Polen und Litauen) haben in diesem Ost-West-Konflikt eine führende Rolle gespielt. Eine Oppositionskandidatin, Swetlana Tichanowskaja, kam mit 10,12% der Stimmen auf den zweiten Platz. Im Zuge der Wahlen am 9. August 2020 flüchtete diese Kandidatin nach Wilna (Vilnius) und erklärte sich zur Anführerin einer Übergangsregierung; in ihren Ansprüchen wurde sie von den NATO-Staaten unterstützt. Wir wollen hier nicht den Wahlbetrug oder die Legitimität der liberalen Opposition bewerten, sondern aus der Perspektive der Kräfte argumentieren: ein Mitteleuropa, das sich seit etwa 15 Jahren im Aufschwung befindet, und ein Weißrussland, das sich seit 28 Jahren unter der Herrschaft von Alexander Lukaschenko stabilisiert hat.

In den Ruinen der UdSSR

Gehen wir ein paar Jahrzehnte zurück. Der Zusammenbruch des Ostblocks führte zur Metamorphose der sowjetischen Nomenklatura in die postsowjetische Nomenklatura: die gleiche Elite, die von einer Ideologie in die andere gewechselt ist. Der innere Kreis bleibt bestehen, aber er wird durch eine zehnfache Gier zusammengehalten, die durch die Zerschlagung der Wirtschaft nach den aus dem Westen importierten liberalen Prinzipien noch verstärkt wird. Zu Zeiten der UdSSR war der junge Lukaschenko bereits politisch aktiv und übernahm Verantwortung in einer Sowchose und später in einer Fabrik für landwirtschaftliche Geräte. Nachdem er sich im Zuge der Implosion der UdSSR eine Zeit lang von der Politik zurückgezogen hatte, kehrte er 1993 in die Politik zurück und übernahm den Vorsitz des Antikorruptionsausschusses im weißrussischen Parlament.