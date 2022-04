Rodrigo Ballaster: „Das MCC steht im Gegensatz zur Cancel Culture, die im Westen verheerende Schäden anrichtet“

Ungarn – Interview mit Rodrigo Ballaster, Direktor des Zentrums für Europäische Studien am Mathias Corvinus Collegium in Ungarn: „Offenheit, kritisches Denken und freie Meinungsäußerung liegen uns am Herzen, im Gegensatz zur Cancel Culture, die im Westen verheerende Schäden anrichtet.“

Rodrigo Ballaster ist ein ehemaliger EU-Beamter, der aus dem Europakolleg hervorgegangen ist, und war unter anderem von 2014 bis 2019 Kabinettsmitglied des Kommissars für Bildung und Kultur. Er unterrichtet seit 2008 an der Sciences-Po Paris (Campus Dijon). Thibaud Gibelin, derzeit Gastwissenschaftler am Mathias Corvinus Collegium, befragte ihn zu den Zielen des MCC, der Zukunft der Europäischen Union und dem Platz, den die ost- und mitteleuropäischen Länder in dieser Gemeinschaft einnehmen.

Thibaud Gibelin: Der MCC hat in den letzten Jahren eine völlig neue Dimension erreicht. Können Sie uns die verschiedenen Ziele dieser privaten Universität erläutern?

Rodrigo Ballaster: Es ist ein Bildungs-UFO. Zunächst einmal widerlegt es den vorherrschenden Fatalismus, der durch den Zusammenbruch der akademischen Bildung im Westen genährt wird. Unsere Jugend ist nicht zu einer dekadenten Bildung verurteilt, wie das MCC beweist. Wenn man sich wieder auf die klassischen Grundlagen besinnt, kann man erfolgreiche Bildungsprojekte aufbauen. Offenheit, kritisches Denken und freie Meinungsäußerung liegen uns am Herzen, im Gegensatz zur Cancel Culture, die im Westen verheerende Schäden anrichtet. Aus diesem Grund schließen sich uns viele amerikanische Akademiker unterschiedlicher Gesinnung an. Derzeit ist beispielsweise Peter Boghossian bei uns zu Gast, ein liberaler Philosoph und militanter Atheist, der von der „Woke“-Bewegung einer Hexenjagd ausgesetzt war und schließlich das Handtuch warf und die Universität von Portland verließ.

Das MCC möchte eine ganze Altersgruppe ausbilden und wählt dazu brillante junge Menschen aus ganz Ungarn aus: Unsere Meritokratie ist nicht auf Budapest beschränkt. Die Schüler und Studenten erhalten ein Stipendium und eine Unterkunft. Das MCC bietet zusätzliche Kurse an. Die Studenten gehen an ihre jeweiligen Universitäten und erhalten abends eine zusätzliche Ausbildung mit kleinen Gruppen. Wir beanspruchen eine „Renaissance“-Kultur, um der zeitgenössischen Hyperspezialisierung zu entgehen.

Schließlich möchte das MCC in seinen Reihen den Gemeinschaftssinn im Dienste einer patriotischen Hingabe entwickeln.

Thibaud Gibelin: Ihr Engagement im Bildungsbereich ist nicht neu. Zwei Jahre lang waren Sie Lehrassistent am Europakolleg in Brügge; seit 2010 sind Sie Gastprofessor für Europarecht an der Sciences-Po in Paris. Seit Sie das Zentrum für Europastudien am MCC leiten, ist die pädagogische Dimension ein wichtiger Bestandteil Ihrer Tätigkeit. Welche Ausbildungen und Aktivitäten bietet dieses Zentrum an?

Rodrigo Ballaster: Es geht darum, die Europäische Union neu zu überdenken und sie in ihren Nuancen zu verstehen. Wir räumen mit zwei Karikaturen auf: „Außerhalb der EU gibt es kein Heil“ und die alte Leier, man müsse einen unnötigen Klotz am Bein loswerden, als ob die EU nie etwas gebracht hätte. Zwischen den Föderalisten (einschließlich derer, die ihren Namen nicht nennen) und den Nihilisten ist mein Europa pragmatisch, respektiert die nationalen Empfindlichkeiten, die Subsidiarität und konzentriert sich auf die wirtschaftliche Zusammenarbeit. Im Grunde genommen ist es das Europa vor Maastricht, dem Vertrag, der den großen politischen Sprung macht und der meiner Meinung nach das Ende der Flitterwochen zwischen der EU und ihren Bürgern besiegelt.