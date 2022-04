Polnische Katholiken und Orthodoxe angesichts der russischen Aggression gegen die Ukraine

Polen – Der Patriarch von Moskau und der ganzen Rus, Kyrill I., hatte am 24. Februar, dem Tag, an dem die russische Offensive gegen die Ukraine startete, fast einen ganzen Tag gewartet, um das Wort zu ergreifen und in einer knappen Botschaft sein Mitgefühl für das Leid der von den „laufenden Ereignissen“ betroffenen Menschen auszudrücken und die „Konfliktparteien“ aufzufordern, die Zahl der zivilen Opfer zu minimieren, während er seine Gläubigen „eines tiefen und inbrünstigen Gebets für die schnelle Wiederherstellung des Friedens“ versicherte. Die Worte „Krieg“ oder „Aggression“ fehlten in seiner Botschaft. Mehr noch, in seiner Predigt am 6. März, dem Versöhnungssonntag, der die Orthodoxen auf die Fastenzeit vorbereitet, stellte sich Kyrill offen auf die Seite von Wladimir Putin und verlieh der russischen Militärpropaganda eine religiöse und mystische Dimension, indem er auf ein Konzept der „russischen Welt“ verwies, in dem Russland und seine Soldaten die Pflicht haben, die Kräfte des Bösen zu bekämpfen, die von den ukrainischen „Nazis“ verkörpert werden, die vom russenfeindlichen und dekadenten Westen unterstützt werden, dessen Symbol die westlichen LGBT-Aufmärsche sind, die auch in einigen ukrainischen Städten stattgefunden haben.

Diese Haltung des Moskauer Patriarchen mag diejenigen überraschen, die sich der sehr engen Allianz zwischen der russisch-orthodoxen Kirche und der politischen Macht nicht bewusst sind und Kyrill I. nicht unbedingt mit seinen Positionen, beispielsweise zum Krieg im Donbass, vertraut sind, da sie ihn einfach als Prediger des Evangeliums und Verteidiger konservativer Werte, die von westlichen neomarxistischen Ideologien bedroht werden, wahrnehmen.

Die Appelle der polnischen katholischen Bischöfe an Patriarch Kyrill

In Polen, einem Land, das lange unter dem russischen Stiefel leben musste, haben die Bischöfe der katholischen Kirche, die sich nicht scheuen, diese westlichen neomarxistischen Ideologien selbst zu verurteilen, diese Sicht der russisch-orthodoxen Kirche nie geteilt und Moskau nie für das dritte Rom gehalten, sondern vielmehr Patriarch Kyrill I. als loyalen Beamten des zeitgenössischen Zaren gesehen, was der russisch-orthodoxen Tradition und sogar der orthodoxen Tradition im Allgemeinen entspricht, die bis ins Byzantinische Reich zurückreicht. Dies hinderte sie natürlich nicht daran, an Kyrill I. zu appellieren, seine Autorität als Patriarch zu nutzen, um den Krieg zu verhindern. In seinem Brief vom 14. Februar 2022 an alle katholischen und orthodoxen Bischöfe Russlands und der Ukraine forderte der Erzbischof von Posen Stanisław Gądecki, Vorsitzender der Polnischen Bischofskonferenz, sie eindringlich auf: „Lasst uns unsere geistlichen Bemühungen mit denen der Jünger Christi verschiedener Konfessionen in Russland, der Ukraine und Polen vereinen und gemeinsam ein inbrünstiges Gebet an Ihn, der der Friede selbst ist, darbringen, um das Gespenst eines neuen Krieges in unserer Region zu bannen (...) Ich bitte auch Sie, liebe Brüder, einen ähnlichen Aufruf an Ihre Gläubigen zu richten, und möge der Herr die Herzen der Regierenden von der Lust am Krieg und an der Zerstörung abwenden und sie der Barmherzigkeit und dem Frieden näher bringen.“

In seinem zweiten Brief an Kyrill I. vom 2. März bat der Vorsitzende der polnischen Bischofskonferenz den Patriarchen von Moskau direkt darum, „an Wladimir Putin zu appellieren, diesen sinnlosen Kampf gegen das ukrainische Volk, bei dem unschuldige Menschen getötet werden, zu beenden“. „Ein einziger Mann kann mit einem einzigen Wort“, fuhr er fort, „das Leiden Tausender Menschen beenden: Es ist der Präsident der Russischen Föderation. Ich bitte Sie untertänigst, den Abzug der russischen Truppen aus dem souveränen Land Ukraine zu fordern. (...) Ich bitte Sie auch, an die russischen Soldaten zu appellieren, sich nicht an diesem ungerechten Krieg zu beteiligen, sich zu weigern, Befehle auszuführen, die, wie wir bereits sehen, zu zahlreichen Kriegsverbrechen führen. Die Weigerung, einen Befehl in einer solchen Situation auszuführen, ist eine moralische Verpflichtung. Die Zeit der Rechenschaft für diese Verbrechen, auch vor internationalen Gerichten, wird eines Tages kommen. Und sollte es jemandem gelingen, sich dieser menschlichen Gerechtigkeit zu entziehen, gibt es ein weiteres Gericht, das nicht vermieden werden kann“.

Die Antwort auf den ersten Brief, der vom orthodoxen Bischof Hilarion, dem Vorsitzenden für Außenbeziehungen des Moskauer Patriarchats, übermittelt wurde, bestand laut Bischof Gądecki lediglich in der Feststellung, dass es ein ewiges Glaubensbündnis zwischen Russland und der Ukraine gibt, und dem Rat an die katholischen Bischöfe Polens, die polnischen Politiker von aggressiven Äußerungen über Russland abzuhalten, wenn sie den Konflikt wirklich beenden wollen. Was den zweiten Brief betrifft, so blieb er offenbar unbeantwortet.

Gemischte Reaktionen der Orthodoxen Kirche in Polen

Die Reaktionen der Orthodoxen Kirche Polens auf den Einmarsch russischer Truppen in die Ukraine waren hingegen recht gemischt, vor allem zu Beginn des Krieges. Die Orthodoxe Kirche in Polen, die heute von Metropolit Sawa von Warschau geleitet wird, existiert als autokephale Jurisdiktion seit 1924. Wie bei der Anerkennung der ukrainischen autokephalen Kirche im Jahr 2018 durch das Patriarchat von Konstantinopel hatte sich das Moskauer Patriarchat zunächst geweigert, diese Kirche Polens als eigenständige Einheit der orthodoxen Welt anzuerkennen, nachdem das Land seine Unabhängigkeit wiedererlangt hatte, und erkannte sie erst 1948 an, als Polen in der Stalinzeit wieder unter russischer Besatzung lebte. Laut der Volkszählung von 2011 zählte die Orthodoxe Kirche in Polen vor zehn Jahren etwas weniger als 160.000 Gläubige, die hauptsächlich in der Region Białystok im Osten des Landes leben. Diese Gläubigen sind ein Überbleibsel der alten und zahlreichen orthodoxen Bevölkerungsgruppen, die im gesamten östlichen Teil des ehemaligen Polen-Litauens und nach dem Ersten Weltkrieg auch in den Gebieten der Zweiten Polnischen Republik lebten, in denen es weißrussische und ukrainische Minderheiten gab. Heute sind die meisten der in Polen lebenden ukrainischen Einwanderer ebenfalls orthodoxe Christen, sofern sie ihre Religion praktizieren, was deutlich seltener der Fall ist als bei den Polen selbst.