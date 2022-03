Prières de rue en Pologne avec le Rosaire masculin chaque premier samedi du mois

Pologne – La dernière prière du rosaire publique à Varsovie, le 5 mars dernier, a réuni un demi-millier d’hommes et elle a été récitée à l’intention d’une paix juste en Ukraine. Depuis trois ans, chaque premier samedi du mois, les trottoirs de nombreux centres de villes polonaises se remplissent de groupes d’hommes agenouillés récitant ensemble le rosaire. Il s’agit de l’initiative « Rosaire masculin » (Męski Różaniec) regroupant des hommes de différents milieux catholiques qui trouvent dans cette prière mariale leur force pour protéger et défendre leur famille contre les attaques des idéologies anti-chrétiennes. Les organisateurs du Rosaire masculin disent vouloir attirer avec cette initiative des hommes qui partagent des valeurs similaires sans forcément faire partie des communautés ou des mouvements catholiques. Des hommes souvent découragés qui pourraient pensent que, aujourd’hui, la foi ne peut se transmettre qu’à la maison et qu’il est impossible de la manifester et de la partager dans l’espace public. « Le Rosaire masculin » contredit une telle vision de la religion comme affaire strictement privée.

À Varsovie, les hommes de tous âges, y compris des petits garçons accompagnant leurs pères, frères et grands-pères, se retrouvent à la messe du matin à la cathédrale Saint-Jean-Baptiste dans la Vieille Ville, et ils se dirigent ensuite vers la statue de la Vierge Marie rue Krakowskie Przedmieście où, à genoux en rangées bien alignées, telle « une armée de Dieu », ils prient le rosaire ensemble. Des rassemblements similaires se déroulent à Cracovie, Gdańsk, Częstochowa, Poznań et dans une trentaine d’autres villes de Pologne.