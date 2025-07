Adómentesség több mint egymillió fiatalnak

A fiatalok életkezdésének támogatása érdekében az elmúlt években a magyar kormány már eddig is számos olyan intézkedést vezetett be, amelyek a munkaerőpiacra lépést, az önálló egzisztenciateremtést, valamint az otthonhoz jutást segítik. Ilyen a 25 év alatti fiatalok szja-mentessége, az első házasok adókedvezménye, az otthonteremtési támogatások, a babaváró kölcsön, a nyelvvizsga- és a KRESZ-vizsgadíjakhoz nyújtott támogatások, a diákhitel vagy az idén januártól igényelhető munkáshitel, amelyre a 17 és 25 év közötti fiatalok jogosultak.

E támogatások közül kiemelkedik

a 25 év alatti fiatalok személyijövedelemadó-mentességének 2022-es bevezetése, amely valódi mérföldkövet jelentett a magyar családpolitikában. A kedvezmény lehetővé teszi, hogy a fiatalok az átlagbér mértékéig megtarthassák a 15 százaléknyi személyi jövedelemadójukat.

Mindez azért is jelentős, mivel a 25 év alattiak adókedvezménye közel másfél millió fiatal számára nyújt évi több százezer vagy például nyári diákmunkák esetén havi több tízezer forintos szja-megtakarítást, segítve az önállósodást és a megszerzett jövedelem növelését. Az adómentességre jogosultak köre igen széles, hiszen a 25. születésnapjáig (abban a hónapban is, amikor betölti) minden fiatal mentesül a személyi jövedelemadó megfizetése alól, azok is, akik diákszövetkezeten keresztül vállalnak munkát, így a nyári szünetben dolgozó diákokra is kiterjed a kedvezmény.

A munkába állás első tapasztalatai meghatározóak a fia­talok számára – nemcsak anyagi, hanem társadalmi értelemben is. Az első munkahelyére mindenki emlékszik: sok családban őrzik kedves anekdoták, nagy becsben tartott tárgyak, mit vett első fizetéséből a nagypapa vagy a nagymama. Az ekkor szerzett tapasztalatok sokszor életre szóló leckét jelentenek, a munkavállalás és a saját kereset alapvetően változtatja meg a pénzhez való hozzáállást.

A fiatalok szja-mentességének társadalmi elfogadottsága figyelemre méltó.

A Kopp Mária Intézet a Népesedésért és a Családokért (KINCS) korábbi kutatása szerint a 25 év alat­tiak szja-mentességét a magyarok háromnegyede támogatja. Az eredményekből ráadásul világosan kirajzolódik a generá­ciók közötti szolidaritás is, hiszen nemcsak az érintettek, hanem – élethelyzettől függetlenül – az emberek kétharmada támogatja az intézkedést.

A 25 év alattiak szja-mentessége jó példa arra, miként képes az állam a fiatalokat célzottan támogatni abban az életszakaszban, amikor önállóságuk alapjait teremtik meg. Az intézkedés a felnőtté váló fiatalokat és fiatal felnőtteket támogatja, akik önálló életüket kezdik el, s ha megtalálják a párjukat, saját családot alapítanak. Akkor már édesanyákként és édesapákként válhatnak jogosulttá azokra a támogatásokra, amelyek korábban a szüleiket segítették – így kezdődik újra a családtámogatások köre.

A magyar családpolitika átfogó rendszere és ezen belül az adómentességek rendszere úgy épül fel, hogy minden életszakaszban érdemi segítséget nyújtson. Ennek egyik pillére a 25 év alattiak automatikusan érvényesülő szja-mentessége, amit a munkáltatónak kötelező figyelembe vennie

– a szülővé válást követően pedig a 30 év alatti anyák adómentessége, a cseden, gyeden lévő anyák, majd későbbi életszakaszokban a többgyermekes anyák személyijövedelemadó-mentességei.

A gyermekvállalásban a legfontosabb szempont a kiszámíthatóság. Gyakran érezhetjük úgy, hogy világunk túl gyorsan változik, egyre sűrűbben jönnek az újabb és újabb kihívások. A magyar családtámogatási rendszer azonban stabil pontot jelent, olyan eszközök összességét, amelyek célzottan támogatják az embereket a különböző élethelyzetekben felmerülő nehézségek közepette. Így hozzájárulnak ahhoz, hogy a szülők számára valóban a gyermek legyen az első.

A szerző a Kopp Mária Intézet a Népesedésért és a Családokért (KINCS) tudományos elnökhelyettese