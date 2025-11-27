miniszterelnökSzerbiaszankciósolajDonald Trumprezsi

Megvédi az olcsó magyar rezsit az amerikai mentesség + videó

Orbán Viktor miniszterelnöknek hála sikerült megvédeni a rezsicsökkentést – hangzott el a Kormányinfón.

2025. 11. 27. 14:16
Azzal, hogy az amerikaiak nem gátolják az orosz energiahordozókhoz való hozzáférést, sikerült megvédeni a rezsicsökkentést, enélkül hazánkban is elszabadultak volna az energiaárak – emelte ki Gulyás Gergely a Kormányinfón.

Az orosz olajra irányuló amerikai korlátozások számos európai állam számára problémát jelentettek, ugyanakkor Orbán Viktor elérte, hogy Magyarország mentesüljön alóluk. Trump ezzel kapcsolatban úgy nyilatkozott:

Ez egy nagyszerű ország, de nincs tengere [...] Nincsenek kikötőik, ezért nehéz helyzetben vannak.

A szerbek viszont nincsenek túl jó helyzetben, Orbán Viktor miniszterelnök úgy fogalmazott, a szankciós politika miatt Szerbiában bekövetkezhet az, amit Magyarországon sikerült elkerülnünk: le kell állítani a legnagyobb olajfinomítót, ellátási nehézségek, sőt üzemanyaghiány rémképe fenyeget. A kormányfő csütörtökön Szabadkára látogatott, ahol az olajról is tárgyalt a szerb elnökkel.

Biztosítani fogom Vucsics elnököt: Magyarország mindent megtesz, hogy segíteni tudjuk Szerbia üzemanyag-ellátását

– húzta alá a miniszterelnök.

