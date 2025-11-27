sára botondKarácsony Gergelykormányhivatal

Helyre kell állítani a főváros törvényes működését + videó

Miután szerdán sem sikerült főpolgármester-helyettest választania Karácsony Gergelynek, továbbra is fennáll a törvénytelen állapot. Ebben az esetben a kormányhivatalnak kellene kijelölnie a helyettest.

2025. 11. 27. 14:55
A budapestiek érdeke, hogy Karácsony Gergely és a Tisza Párt befejezzék a hatalmi játszmát és legalább a törvényes működést helyreállítsák. Az általuk instabil gazdasági helyzetbe juttatott Budapesten ez lenne a minimum – mutatott rá Sára Botond.

Sára Botond (Fotó: MTI/Máthé Zoltán)

Budapest Főváros Kormányhivatalának vezetője emlékeztetett:

szerdán – egy év után – továbbra sem sikerült főpolgármester-helyettest választani, Karácsony Gergely azt írta közösségi oldalán, hogy ő a választásig már nem is akar ezzel foglalkozni.

– Ezzel azt is kijelentette, hogy nem akarja a törvényes állapotot helyreállítani, miközben december 8-ig, amit a bíróság szabott határidőt, erre van lehetőség, sőt az eljárás további szakaszában is lesz erre lehetőség. A budapestiek érdeke, hogy Karácsony Gergely ne adja fel ilyen könnyen ezt a kihívást. Főleg a város mostani pénzügyi és instabil működési helyzetében – hangsúlyozta a főispán.

Végül Sára Botond arra kérte Karácsonyt, hogy legalább azokkal a pártokkal egyeztessen, amelyekkel ezt a helyzetet előállították: a Tisza Párttal, Vitézy Dáviddal és a többi baloldali párttal. Találjanak közösen jelöltet a közgyűlés tagjai közül, hogy legalább a törvényes állapot helyreálljon.


