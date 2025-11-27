idezojelek
Vélemény

HVG-s kényeztetés Magyar Péternek

KÉT MAGYARORSZÁG – Már a címekbe is kötelező beszuszakolni a szektavezér álláspontját, különben kikapnak.

Pilhál Tamás
Most, hogy kiszivárgott, aminek Tarr Zoltán szerint sosem lett volna szabad („különben megbukunk”), vörös riadót rendeltek el a komplett magyarországi ügynöksajtónál. Katasztrófaelhárító üzemmódba kapcsoltak. 

Próbálják megetetni a néppel, hogy az Index által kedden ismertetett, több mint százoldalas megszorítócsomag – amit a Tisza kormányprogramnak szán, és amelynek lapjain ott díszelegnek a tiszás potentátok kézjegyei – nem igaz, nem létezik. 

Éspedig azért nem igaz, nem létezik, mert Magyar Péter tagadja. És ha Magyar Péter valamit letagad, akkor annak létezéséről beszélni aljas rágalom, illetőleg „Tóni”. Szavainak, tagadásainak, sóhajtásainak kikezdhetetlen hitelét olyan esetek dúcolják alá, mint Aszad elnök budapesti landolása, a kémtollak, a kétezer ráállított titkosszolga, az internetblokkoló walkie-talkie, a járó motorú kormányzati repülőgépek. Vagy amikor arról mesélt, hogy a feleséglehallgatás „visszaböfögött aljas hazugság”, továbbá „nem leszek politikus” és „nem leszek európai parlamenti képviselő”. Aztán milyen szentigaznak bizonyult mind, ugye?

De ezeken most libbenjünk át. Olvasgassuk inkább az ügynöksajtó friss kármentő anyagait! Móka, kacagás, garantált vérpezsdítés. „Megint Tisza-adóemelésről ír az Index, Magyar Péter szerint a cikk minden szava hazugság” – ez a címe a Telex keddi irományának. S hogy, hogy nem, szinte szó szerint ugyanez a 24.hu-é is: „Az Index arról írt, hogy súlyos megszorításokra készül a Tisza, Magyar Péter szerint a cikk minden szava hazugság.” Aztán a Magyar (Péter) Hangé: „A Tisza tervezett megszorításairól ír az Index, Magyar Péter szerint ez nettó hazugság.” A Népszaváé: „Az Index arról ír, hogy megszorításokra készül a Tisza Párt, Magyar Péter közölte, a cikk minden szava hazugság.” Meg a Szeretlek, Magyarországé: „Arról írt az Index, hogy durva megszorításokra készülhet a Tisza – Magyar Péter szerint a cikk minden szava hazugság.” 

Véletlenek persze vannak. No de ennyi, egyszerre? És milyen érdekes: ugyanezek azok, amelyek visszatérően azzal vádolják a nemzeti sajtót, hogy kézivezérléssel működik. Aha. Akkor tessék újra átfutni a fenti címeket, és a kérdést le is zárhatjuk.

Vezényszóra már a címbe belecipőkanalazzák Magyar Péter tagadását, nehogy a bárgyúbb szektások esetleg mankó nélkül maradjanak, és akár csak egy fél pillanatig elgondolkodjanak a megszorítóterv létezésén. 

Fordított esetben, ha mondjuk az a „hír”, hogy a Putyin mozgat minden szálat (is), akkor a címbe tilos belenyomorítani cáfolatot, tudniillik a honi ügynöksajtó szellemi univerzumában Putyin mindenhatósága axióma, bizonyításra nem szoruló alapigazság.

A legfényesebbre ezúttal a Hvg.hu-nak sikerült políroznia az Övcsatos cipellőjét. Ők már csak az egész botrány letagadását találták címképesnek: „Magyar Péter: Az Index cikkének minden szava hazugság.” Szerencsétlen olvasó még egy fél betűt sem tud az alaphírről, máris a képébe nyomják, hogy az egész hazugság. De hát mi hazugság? – kérdezhetné a hoppon maradt lélek.

 Mire a címmel sugallt válasz: „Nem számít, nincs itt semmi látnivaló, oszolj!” Aki esetleg óvatlanul mégis belekattint a cikkbe, az a bevezetőből (lead) sem lesz fölvilágosultabb, legfeljebb eligazítottabb: „»A valódi, hivatalos Tisza-program pont az ellenkezőjét mondja annak, mint amit az Index és Orbán hazudik« – állítja Magyar.” 

Eszméletlen! 

Kétmondatnyi időt elfecséreltünk az életünkből, és még mindig csupán annyit tudunk, hogy Magyar Péter valamit kétségbeesetten tagad – valamit, aminek a létezéséről beszélni is rettenetes fájdalmakat okoz a Hvg.hu névtelenségbe burkolózó tollnokának. 

Osztán a harmadik mondatban végre előkerül szőr mentén az 1300 milliárdos megszorítóterv. Ám véletlenül sem ereszti bő lére az Index-cikk ismertetését, letudja ennyivel: „A lap többek között azt írja, hogy a párt eltörölné vagy csökkentené a családi adókedvezményeket, illetve 32 százalékra emelné az áfát.” És snitt. Két apróságot sikerült megemlíteni a tervezett több tucatnyi megszorításból. Parádés.

A cikknek nehezen nevezhető tűzoltási kísérlet ezek után két bekezdés terjedelemben visszhangozza Magyar Pétert, akitől – egy kedves mészároslőrincezés után – nyolc pontban még a „valódi” programját is megkapjuk. Természetesen: csupa adócsökkentéssel. 

Arról pedig, hogy korábban Tarr, Simonovits, Kármán és a többi tiszás jómadár (gazdasági tótumfaktum) mit hadovált adóemelésről, a többséget hátrányosan érintő, neoliberális-progresszív adósarcról, a nyugdíjak és családtámogatások megnyírbálásáról, egy büdös hangot nem szól a HVG.

Miért szólna? Nem tájékoztatni akar, csupán betolta a mikrofonját az Övcsatos farpofái közé. (Arra most ne vesztegessünk szót, mennyire ízléses az Opus-részvényekkel magát degeszre kereső Magyar Pétertől a lőrincezés azok után, hogy hisztériás jelenetet rendezett, csak egy asztalnál gálavacsorázhasson a nagyvállalkozóval, sőt bájolgó levelet írt neki, amelyben jelezte, csekély 3,3 milliós fizetésért a szolgálataiba szegődne, máris kezdene…)

A rákövetkező HVG-s iromány címe se kismiska: „Ugyanazt az Index-cikket, amely Magyar Péter szerint színtiszta hazugság, Orbán Viktor személyesen kezdte el a népszerűsíteni.” A remekmű második mondatát is érdemes egy ültő helyünkben magunkévá tenni: „Bár az Index kedd reggeli, a Tisza által tervezett állítólagos megszorításokról szóló cikkéről Magyar Péter nem sokkal a megjelenése után azt mondta, hogy az egész hazugság, Orbán Viktor a Facebook-oldalán »Nincs új a nap alatt. Ha baloldal, akkor megszorítás, adóemelés« szöveggel kezdte el azt népszerűsíteni.” Görénységből jeles. Hisz nem elég, hogy a tiszás üzenőfüzet már a második címébe szuszakolja bele Övcsatos úr sikító tagadását, de még a miniszterelnököt is lehurrogja, amiért egy ilyen égbekiáltó lebukásról be mer számolni. Magyarán: hogy veszi a bátorságot Orbán, hogy olyasvalamit osztogasson a neten, amit a szektavezér már világosan letagadott? És ha ő valamit letagad, az le van tagadva!

Hogy a kedves Olvasónak már ne kelljen, én rákattintottam valamennyi, fönt említett írásműre, HVG-stől a telexesig. És

 egy-két halvány utaláson túl alig tudtam meg valamit arról, mit tartalmaz a Tisza kiszivárgott gazdasági programja. Egész egyszerűen az ügynöksajtó – vagy pontosabban szektasajtó – szándékosan eltitkolja olvasói elől Magyar Péterék terveit. Egyetlen üzenet, ami átmehet: a tagadás.

 Hogy mindennek mi köze az újságíráshoz? Nyilván semmi. Ennél még Vásárhelyi Miklós is elegánsabban csücsörített Rákosi elvtársnak a Szabad Népben.

És ugyanezt művelik botrányról botrányra. Például amikor Tarr Zoltán alelnök kikotyogta a progresszív adózási terveiket, majd hozzáfűzte, azért sem beszélhetnek erről a választási győzelem előtt, mert akkor megbuknak. Erre mi történt? Áruló úr mindent üvöltve letagadott. Még a Tarr-felvételt is manipuláltnak nevezte, noha azt a helyi Tisza-sziget tolta ki az internetre. (Aztán persze törölték.)

Vagy ott volt Kollár Kinga „őszödi” beszéde: a jogállamisági eljárás „nagyon hatékonynak bizonyult, mert megközelítőleg 21 milliárd eurót függesztettek fel, és ebből egymilliárd már el is veszett a magyarok számára. Az RRF programból ötven kórházban lehetett volna felújítást végezni, amiből nem lett semmi. Most ami ennek a pozitív oldala: a magyar emberek romló életminősége erősítette az ellenzéket. És ­emiatt én nagyon pozitív vagyok a ’26-os választásokkal kapcsolatban.” Erre pár napja mit látok a tévében? Az egyik tiszás véleményvezér-talpas ártatlan, bociszemekkel kéri ki magának, hogy Kollár bármi rútat mondott volna. És így tovább.

Négy és fél hónap van a választásig. Bírni kell gyomorral.

Pilhál Tamás
HVG-s kényeztetés Magyar Péternek

Gajdics Ottó
A Tisza Párt lett a baloldal

Fricz Tamás
A globalista elit és az Európai Unió

Ambrus-Jobbágyi Zsófia
Velünk van a baj, nem a magyar focival

