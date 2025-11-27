HVG-s kényeztetés Magyar Péternek

Most, hogy kiszivárgott, aminek Tarr Zoltán szerint sosem lett volna szabad („különben megbukunk”), vörös riadót rendeltek el a komplett magyarországi ügynöksajtónál. Katasztrófaelhárító üzemmódba kapcsoltak.

Próbálják megetetni a néppel, hogy az Index által kedden ismertetett, több mint százoldalas megszorítócsomag – amit a Tisza kormányprogramnak szán, és amelynek lapjain ott díszelegnek a tiszás potentátok kézjegyei – nem igaz, nem létezik.

Éspedig azért nem igaz, nem létezik, mert Magyar Péter tagadja. És ha Magyar Péter valamit letagad, akkor annak létezéséről beszélni aljas rágalom, illetőleg „Tóni”. Szavainak, tagadásainak, sóhajtásainak kikezdhetetlen hitelét olyan esetek dúcolják alá, mint Aszad elnök budapesti landolása, a kémtollak, a kétezer ráállított titkosszolga, az internetblokkoló walkie-talkie, a járó motorú kormányzati repülőgépek. Vagy amikor arról mesélt, hogy a feleséglehallgatás „visszaböfögött aljas hazugság”, továbbá „nem leszek politikus” és „nem leszek európai parlamenti képviselő”. Aztán milyen szentigaznak bizonyult mind, ugye?

De ezeken most libbenjünk át. Olvasgassuk inkább az ügynöksajtó friss kármentő anyagait! Móka, kacagás, garantált vérpezsdítés. „Megint Tisza-adóemelésről ír az Index, Magyar Péter szerint a cikk minden szava hazugság” – ez a címe a Telex keddi irományának. S hogy, hogy nem, szinte szó szerint ugyanez a 24.hu-é is: „Az Index arról írt, hogy súlyos megszorításokra készül a Tisza, Magyar Péter szerint a cikk minden szava hazugság.” Aztán a Magyar (Péter) Hangé: „A Tisza tervezett megszorításairól ír az Index, Magyar Péter szerint ez nettó hazugság.” A Népszaváé: „Az Index arról ír, hogy megszorításokra készül a Tisza Párt, Magyar Péter közölte, a cikk minden szava hazugság.” Meg a Szeretlek, Magyarországé: „Arról írt az Index, hogy durva megszorításokra készülhet a Tisza – Magyar Péter szerint a cikk minden szava hazugság.”

Véletlenek persze vannak. No de ennyi, egyszerre? És milyen érdekes: ugyanezek azok, amelyek visszatérően azzal vádolják a nemzeti sajtót, hogy kézivezérléssel működik. Aha. Akkor tessék újra átfutni a fenti címeket, és a kérdést le is zárhatjuk.

Vezényszóra már a címbe belecipőkanalazzák Magyar Péter tagadását, nehogy a bárgyúbb szektások esetleg mankó nélkül maradjanak, és akár csak egy fél pillanatig elgondolkodjanak a megszorítóterv létezésén.

Fordított esetben, ha mondjuk az a „hír”, hogy a Putyin mozgat minden szálat (is), akkor a címbe tilos belenyomorítani cáfolatot, tudniillik a honi ügynöksajtó szellemi univerzumában Putyin mindenhatósága axióma, bizonyításra nem szoruló alapigazság.

A legfényesebbre ezúttal a Hvg.hu-nak sikerült políroznia az Övcsatos cipellőjét. Ők már csak az egész botrány letagadását találták címképesnek: „Magyar Péter: Az Index cikkének minden szava hazugság.” Szerencsétlen olvasó még egy fél betűt sem tud az alaphírről, máris a képébe nyomják, hogy az egész hazugság. De hát mi hazugság? – kérdezhetné a hoppon maradt lélek.

Mire a címmel sugallt válasz: „Nem számít, nincs itt semmi látnivaló, oszolj!” Aki esetleg óvatlanul mégis belekattint a cikkbe, az a bevezetőből (lead) sem lesz fölvilágosultabb, legfeljebb eligazítottabb: „»A valódi, hivatalos Tisza-program pont az ellenkezőjét mondja annak, mint amit az Index és Orbán hazudik« – állítja Magyar.”