Érdemes lesz megtanulni a nevét – Leapmotor B10 menetpróba

Azzal tűnik ki a kínai villanyautó-startupok mezőnyéből a Leapmotor, hogy valójában nem akar kitűnni onnan. Autói mentesek az öncélú formai játszadozásoktól, a B10 például a kötelező kettéosztott fényszóró mellett szaggatott menetfénycsíkokkal büszkélkedhet, és ennyi. Bent is józan a kialakítás a műanyag-műbőr burkolatokkal; vannak praktikus tárolók, ám hiányoznak a fizikai kapcsolók. Kulturális különbségekre hivatkoztak az illetékesek, de javulást ígérnek: a fejlesztőmérnökök már dolgoznak azon a gyári tartozékként forgalomba kerülő kapcsolósoron, ami majd a márka autóiba utólag beépíthető lesz.

Indukciós telefontöltők (15 W), valamint praktikus tároló az első ülések között. USB-A (60 W) és USC-C (60 W) töltő is van

Fotó: Leapmotor

Szerencsére azért a 14,6 colos központi képernyőn mindig elérhetők a legfontosabb virtuális gombok: alul sorakoznak az állandó menüpontok, majd egy személyre szabható csempéket tartalmazó sáv következik, és bőven jut még hely a képernyőn az alkalmazásoknak is. A próbált Design csúcsfelszereltségnél például élő forgalmi adatokat is megjelenít a navigáció, érdekes látni, hogy a műszeregységben a leolvasott, középen a térképadatbázisban szereplő sebességértéket jelenítik meg; a sofőrre bízzák, hogy a sok esetben eltérő sebességértékek közül melyiket tartja be.

Takarják a bajuszkapcsolókat a kormány küllői. Itt is sokat csipognak a vezetőtámogató rendszerek, de nem olyan gyakran, mint más kínai autókban

Fotó: Leapmotor

Tűéles a grafika és gyors a működés, igaz, az ikonok mérete lehetne nagyobb, hogy könnyebb legyen azokat eltalálni haladás közben. Szoftverdefiniált járműként évente két frissítéssel számolhatnak a tulajdonosok, új funkciókkal és alkalmazásokkal. Például az összes B10 alkalmas a vezeték nélküli telefoncsatlakoztatásra (Android Auto, Apple CarPlay), de licencgondok miatt ez a funkció csak januártól aktiválódik az autókban – távoli frissítéssel.

Arányaiban nagy a hátsó ajtó – a kategória legtágasabb utasterébe jutunk általa. A teljesítmény 218 lóerő

Fotó: Leapmotor

Helykihasználásban erős a Leapmotor

Külső méretei alapján a kompakt kategóriába tartozik a B10, épp csak túllépi a 4,5 métert a hossza, azonban a szegmens legtágasabb utasterével büszkélkedhet. Elöl átlagos, hátul már-már pazarlóan tágas a helykínálat, az ülőlap magasan van a padlóhoz képest, és elég hely jut a fejnek még úgy is, hogy hagyományos, elhúzható vászonárnyékoló került az üvegtetőhöz. Akár pihenésre használható a beltér azáltal, hogy az első üléseket le lehet fektetni. Ilyenkor kanapéágy jön létre, igaz, szigetként kiemelkedő könyöklővel. A csomagtér mérete átlagos a 430 literrel, amihez még hozzájön egy 25 literes tálca az első fedél alatt a töltőkábel számára.