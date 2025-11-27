autótesztkínai autóLeapmotorSUVelektromos autók

Érdemes lesz megtanulni a nevét – Leapmotor B10 menetpróba

Látszólag csak egy újabb kínai márka, ám valójában az egyik vezető európai konszernnel, a Stellantisszal együttműködve fejlesztett, meglepően kiforrott konstrukcióval lép piacra a Leapmotor. Vezettük a B10 nevű elektromos kompakt SUV-ot, mely tudása és ár-érték aránya miatt sokak figyelmét felkeltheti.

Lővei Gergely
2025. 11. 27. 15:06
Fotó: Leapmotor
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Azzal tűnik ki a kínai villanyautó-startupok mezőnyéből a Leapmotor, hogy valójában nem akar kitűnni onnan. Autói mentesek az öncélú formai játszadozásoktól, a B10 például a kötelező kettéosztott fényszóró mellett szaggatott menetfénycsíkokkal büszkélkedhet, és ennyi.  Bent is józan a kialakítás a műanyag-műbőr burkolatokkal; vannak praktikus tárolók, ám hiányoznak a fizikai kapcsolók. Kulturális különbségekre hivatkoztak az illetékesek, de javulást ígérnek: a fejlesztőmérnökök már dolgoznak azon a gyári tartozékként forgalomba kerülő kapcsolósoron, ami majd a márka autóiba utólag beépíthető lesz.

Indukciós telefontöltők (15 W), valamint praktikus tároló az első ülések között. USB-A (60 W) és USC-C (60 W) töltő is van
Fotó: Leapmotor

Szerencsére azért a 14,6 colos központi képernyőn mindig elérhetők a legfontosabb virtuális gombok: alul sorakoznak az állandó menüpontok, majd egy személyre szabható csempéket tartalmazó sáv következik, és bőven jut még hely a képernyőn az alkalmazásoknak is. A próbált Design csúcsfelszereltségnél például élő forgalmi adatokat is megjelenít a navigáció, érdekes látni, hogy a műszeregységben a leolvasott, középen a térképadatbázisban szereplő sebességértéket jelenítik meg; a sofőrre bízzák, hogy a sok esetben eltérő sebességértékek közül melyiket tartja be.

Takarják a bajuszkapcsolókat a kormány küllői. Itt is sokat csipognak a vezetőtámogató rendszerek, de nem olyan gyakran, mint más kínai autókban
Fotó: Leapmotor

Tűéles a grafika és gyors a működés, igaz, az ikonok mérete lehetne nagyobb, hogy könnyebb legyen azokat eltalálni haladás közben. Szoftverdefiniált járműként évente két frissítéssel számolhatnak a tulajdonosok, új funkciókkal és alkalmazásokkal. Például az összes B10 alkalmas a vezeték nélküli telefoncsatlakoztatásra (Android Auto, Apple CarPlay), de licencgondok miatt ez a funkció csak januártól aktiválódik az autókban – távoli frissítéssel.

Arányaiban nagy a hátsó ajtó – a kategória legtágasabb utasterébe jutunk általa. A teljesítmény 218 lóerő
Fotó: Leapmotor

Helykihasználásban erős a Leapmotor

Külső méretei alapján a kompakt kategóriába tartozik a B10, épp csak túllépi a 4,5 métert a hossza, azonban a szegmens legtágasabb utasterével büszkélkedhet. Elöl átlagos, hátul már-már pazarlóan tágas a helykínálat, az ülőlap magasan van a padlóhoz képest, és elég hely jut a fejnek még úgy is, hogy hagyományos, elhúzható vászonárnyékoló került az üvegtetőhöz. Akár pihenésre használható a beltér azáltal, hogy az első üléseket le lehet fektetni. Ilyenkor kanapéágy jön létre, igaz, szigetként kiemelkedő könyöklővel. A csomagtér mérete átlagos a 430 literrel, amihez még hozzájön egy 25 literes tálca az első fedél alatt a töltőkábel számára.

Kanapéággyá lehet átalakítani az utasteret, a napfénytetőnél elhúzható vászon árnyékol
Fotó: Lővei Gergely

Érdekes, hogy a süllyesztett kilincsek mechanikusak, az első részt megnyomva ugranak elő az oldalfalból; végszükség esetére a vezetőülés alatt a padlón egy zsebben üvegtörő kalapácsot is elhelyeztek. Pragmatizmus jellemzi a Leapmotor filozófiáját, az ügyféligényekhez alakítja autóit. Például a B10-es 400 voltos nagyfeszültségű rendszert kap, mert alapvetően városi-elővárosi forgalomban használják majd, az ügyfelek jellemzően otthon és a munkahelyen töltik autójukat, az olcsóság fontosabb a pár perces villámtöltési időnyereségnél.

Fotó: Leapmotor

A mérnökök határozták meg az akkucellák kémiáját, amelyet a CATL gyárt nekik, ezzel az LFP-kémia technológiai határát feszegető 168 kW-os töltési csúcsot tudnak. Másodlagos bónusz, hogy nincs nettó meg bruttó kapacitás érték, az 56,1 és 67,4 kWh a teljes, egyben a hasznos kapacitás. Azért merték elhagyni a biztonsági puffert, mert olyan fejlett a hőmenedzsment és a cellafigyelő algoritmus, hogy az autó előre szól, ha probléma van, és az ügyfélnek ilyenkor még van pár száz kilométere, hogy a legközelebbi márkaszervizbe eljusson – ahol az autó által küldött jelzés alapján már felkészülten várják a szerelők a problémás autót.

Huszonöt literes az első fedél alatt található tálca, ideális a töltőkábel(ek)hez
Fotó: Lővei Gergely

Fontos téren kapott segítséget a kínai gyártó

Annyiból a legeurópaibb kínai villanyautó a Leapmotor B10, hogy annak végső hangolását a Stellantis menetdinamikai csapata végezte a Balocco tesztközpontban. Egy évvel ezelőtt küldték az első álcázott prototípusokat Olaszországba, ahol hat hónapig dolgoztak rajtuk a fejlesztők, majd a Kínába küldött adatok és javaslatok alapján készült a végső hangolás. A többi kínai autóhoz képest nem olyan kényelmes a felfüggesztés, érezhetően halad át a csatornafedeleken és fekvőrendőrökön, de nincs is akkora karosszériadőlés kanyarban.

Mechanikusak a süllyesztett kilincsek, de a biztonság kedvéért ott a vezetőülés alatt az üvegtörő kalapács
Fotó: Lővei Gergely

Menüből három fokozatban állítható a fékenergia-visszatermelés mértéke, miként az elektromos kormányszervó és a gázpedál-érzékenység is. A kormányzás steril, de mivel egy hétköznapi feladatok elvégzésére szánt, (villanyautók között) olcsó szabadidő-autóról van szó, oda ez is megfelel. Jó erőben van, de nem sportos a B10, amelynek egyébként olyan gyors az elektromos rendszere, hogy még a kipörgésgátló szerepvállalása előtt a hajtómotor teljesítményleadásának szabályozásával akadályozza meg a hátsó kerék túlforgását laza talajon.

Egyáltalán nem megosztó a forma. A navigáció a TomTom adatait használja, de az illetékesek már tárgyalnak a Google-lal
Fotó: Leapmotor

Ahogy az a villanyautóktól megszokott, nagyon csendes az utastér, épp ezért feltűnő az országúti tempónál a B oszlop felől hallható élesebb, gyorsforgalmi úton pedig az A oszlop felől jövő tompább szélzaj. Mindent összevetve az európai, koreai és japán riválisokhoz képest is igen versenyképes tulajdonságokkal bír a B10, amihez képest igen kedvező az ára: az EV360 kivitel 12,99, míg a nagyobb akkus EV435-ös 13,69 millió forintba kerül. Jövő tavasszal pedig a szalonokba érkezik a benzinmotoros hatótávnövelős REEV változat, amely már 800 kilométert meghaladó hatótávot tud.


 

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Faggyas Sándor
idezojelekAmerika

Hála és béke

Faggyas Sándor avatarja

Nem Donald Trumpon múlt, hogy a hálaadás napjáig nem sikerült nyélbe ütni a békemegállapodást.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu