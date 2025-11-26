Történelmi leckék baloldali modernizációkról – a nagy testvér megadóztatná a macskákat is

Kísérlet szaga van a levegőben. Ismerős a bűz, baloldali közgazdászok megint kísérleti laboratóriumnak tekintik a magyar társadalmat és a nemzetgazdaságot. Hogy újra elszipkázzák a magánvagyon egy jelentősebb részét a közösbe. Az igazságosabb elosztás jelszavával. Soroljuk csak gyorsan a baloldali gazdasági reformok kimagasló eredményeit! Hogy nem jut eszébe semmi? Nem véletlen.

A nemzetgazdaságról lehet sokfélét gondolni, vannak utak, modellek, elvek, lehet ezekről mindenkinek véleménye, tudományos is, laikus is. De rögtön állítsuk mellé a történelmi tapasztalatot arról, hogy a rendszerváltást követő magyar baloldali kormányok gazdaságpolitikai teljesítményéről mi marad a történelemkönyvekben. A devizahitel? Az IMF-től való függés? A hazudtunk reggel, éjjel meg este, ahogy Gyurcsány mondta, miközben a csőd szélén tántorgott az ország? Vagy a Bokros-csomag nyomorúságos évei? A közszolgáltatók és a repülőtér eladása? Az alagút az M6 hegycsúcsa között? Progresszív adózás miatti szürkegazdaság? A hatalmas, tíz százalékot meghaladó munkanélküliség? Emlékszünk iparstratégiára, munkahelyteremtésre, nagy beruházásra?

Megint kellene az emberek pénze

A budapesti belvárossal határolt baloldali gondolkodásban és médiában a magyar gazdaság csődben van, összeomlik minden nap. Persze jó az egykulcsos adó, az árréstop, a csok, meg családi adókedvezmény is jól jött, a szülőknek a 13. havi nyugdíj, felvettek mindent, amit csak lehetett. A nagycsaládoknak adott autóvásárlási támogatást, gyorsan felveszik a 3 százalékos lakáshitelt is. De ez mind rendben van, vegyék is fel, mert jár. A magyar polgárok közös pénze a magyar családokhoz is került. De azt mondani ebben a kényelemben, hogy itt mindent ellopnak? Amikor 1,2 millió munkahellyel van több, mint a nemzeti kormányok előtt? Az több mint politikai vakfolt.

Akárkik is írták az Index által közreadott gazdaságpolitikai tervezetet, ezek a szakértők újra a családok pénzére pályáznak. A családokéra és a vállalkozásokéra.

A magyar kis- és középvállalkozói szektor a legnagyobb foglalkoztató, a kormány a koronavírus óta azon küzd, hogy javítsa a szektor versenyképességét, hogy fejlődni tudjanak a cégek, bírják a bérversenyt a globális szereplőkkel. Ha ez a szektor újabb adót kap a nyakába, nem fogja tudni kitermelni a fizetéseket, és azonnal leépítésbe kezd.

Vagy ha nem lesz szíve a vállalkozónak elküldeni az embereit, akkor megkockáztatja a zsebbe fizetést, leíratja a vagyonát a nevéről, és újra a radar alatt kezd el élni. Pedig épp, hogy megszokta, hogy egyértelműek a szabályok, vannak könnyítések, nem bünteti állandóan az adóhatóság, pályázhat, korábban nem tapasztalt alacsony kamattal kaphat hitel vállalkozásfejlesztésre.

A történelem ismételni akarja magát, de ehhez azért lesz egy-két szavunk

A magyar társadalom már egyszer végig élte, mit jelent, amikor az „igazságosabb gazdaságpolitika” tömegeket tartott a segélyeivel a nyomorban, célok és életkilátások nélkül. Most ismét olyan hangok erősödnek, amelyek radikális újraelosztásról és gyors modernizációról beszélnek. Erről beszél Magyar Péter is. A vagyonadó, a vállalkozások sarcolása, a jövedelemadó emelése meg a kisállattartás lesz az egyik fontos adóbevétel!