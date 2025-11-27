Menczer TamásUkrajnaEurópai ParlamentMagyarország

Menczer Tamás: Weber szerint a magyar jogállamisággal baj van, de az ukrán aranybudi rendben van

Menczer Tamás, a Fidesz kommunikációs igazgatója videóban reagált arra, hogy az Európai Parlament ismételten elítélte Magyarországot a jogállamiság helyzetére hivatkozva. A politikus szerint az EP háborúpárti vezetése kettős mércét alkalmaz, amikor Magyarországot bírálja, miközben Ukrajnával kapcsolatban nem fogalmaz meg kritikát.

2025. 11. 27. 14:28
Menczer Tamás közösségi oldalán közzétett videóban bírálta az Európai Parlamentet. A politikus szerint a brüsszeli intézmény Magyarországot bírálja, miközben szerinte figyelmen kívül hagyja Ukrajna problémáit.

Az Európai Parlament elítélte Magyarországot, most már sokadszor, azt mondják, hogy nálunk a jogállamisággal probléma van. Milyen jó, hogy az ukrán jogállamiság viszont rendben van. Csodálatos, nem? Az Európai Parlament, Weber meg a többi háborúpárti vezetésével közli, hogy Magyarországgal baj van. De Ukrajnában minden rendben

– fogalmazott Menczer.

Úgyhogy az egész világ az aranyklozetot nézi, és beleég a retinánkba, hogy ezek még a vécékefét is bearanyozták, de ez mind nem baj, a magyarokkal van egy kis probléma. Na, ilyenek a háborúpártiak Weber vezetésével, ezért küzdünk ellenük, és ezért mondunk mi nemet a háborúra is, meg az ukránpártiságra is, meg mindenre, ami veszélybe sodorja Európát

– mondta Menczer Tamás a videóban.

