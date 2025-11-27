Menczer Tamás közösségi oldalán közzétett videóban bírálta az Európai Parlamentet. A politikus szerint a brüsszeli intézmény Magyarországot bírálja, miközben szerinte figyelmen kívül hagyja Ukrajna problémáit.
Menczer Tamás: Weber szerint a magyar jogállamisággal baj van, de az ukrán aranybudi rendben van
Menczer Tamás, a Fidesz kommunikációs igazgatója videóban reagált arra, hogy az Európai Parlament ismételten elítélte Magyarországot a jogállamiság helyzetére hivatkozva. A politikus szerint az EP háborúpárti vezetése kettős mércét alkalmaz, amikor Magyarországot bírálja, miközben Ukrajnával kapcsolatban nem fogalmaz meg kritikát.
Az Európai Parlament elítélte Magyarországot, most már sokadszor, azt mondják, hogy nálunk a jogállamisággal probléma van. Milyen jó, hogy az ukrán jogállamiság viszont rendben van. Csodálatos, nem? Az Európai Parlament, Weber meg a többi háborúpárti vezetésével közli, hogy Magyarországgal baj van. De Ukrajnában minden rendben
– fogalmazott Menczer.
Úgyhogy az egész világ az aranyklozetot nézi, és beleég a retinánkba, hogy ezek még a vécékefét is bearanyozták, de ez mind nem baj, a magyarokkal van egy kis probléma. Na, ilyenek a háborúpártiak Weber vezetésével, ezért küzdünk ellenük, és ezért mondunk mi nemet a háborúra is, meg az ukránpártiságra is, meg mindenre, ami veszélybe sodorja Európát
– mondta Menczer Tamás a videóban.
Borítókép: Menczer Tamás (Fotó: MTI)
