Von der Leyen szerint Európa jövője Ukrajnához kötődik

Az uniós parlament strasbourgi plenáris ülésén az amerikai béketervről szóló vitában von der Leyen hangsúlyozta: több mint három és fél évvel a háború kezdete után Ukrajna mindennapjai továbbra is a támadások és az áldozatvállalás jegyében telnek, ami világossá teszi, hogy Európának nem szabad szem elől tévesztenie az ország szabadságért és függetlenségért folytatott küzdelmét. Közölte: Európa minden lépésben Ukrajna mellett áll, mert a háború tétje az ENSZ alapokmányának alapelvei és Európa biztonsága.

Von der Leyen: Európa minden lépésben Ukrajna mellett áll Fotó: AFP

Közölte, Oroszország stratégiája változatlanul arra épül, hogy erőben felülmúlja Ukrajnát és a nyugati szövetségeseket, éppen ezért valahányszor valódi előrelépés történik a valódi békét hozó tárgyalások felé, az erőszak fokozódik.

A Kreml nyilatkozatai azt mutatják, hogy Moszkva célja a határok átrajzolása és a befolyási övezetek visszaállítása, míg Ukrajna és Európa igazságos és tartós békére törekszik, amely lezárja a konfliktust és nem vetíti előre újabb háborúk veszélyét.

Von der Leyen üdvözölte a Donald Trump amerikai elnök vezette diplomáciai kezdeményezést, és fontos lépésnek nevezte a béketerv konkrét szövegének megkezdett kidolgozását. Mint mondta, az ukrán, amerikai és európai munka eredményeként most közös kiindulópont áll rendelkezésre.